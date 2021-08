Wasserski Gmunden

2xGold für Vize­staats­meis­te­rin ELENA

Ele­na Aham­mer holt nach Sil­ber im Sprin­gen bei den ÖSTM den Titel bei den OÖLM im Sla­lom und am Fol­ge­tag bei den ÖM das zwei­te Gold in der U21 im Springen

Bru­der Vin­cent wird ÖM in Trick bei den U17

Dani­el Dobrin­ger ÖLM im Springen

The­re­sa Schmid­ber­ger holt 2xGold und 1x Silber

Gold für Mar­tin Bau­er und Köttl Mat­thi­as bei Öster­rei­chi­sche Staatsmeisterschaften

Ele­na Aham­mer (aus Gmun­den) Sil­ber und Jose­fa Krug Bron­ze bele­gen die Podest­plät­ze 2 und 3 im Springen

Mar­tin Bau­er aus Attnang‑P. gelang die gro­ße Sla­lom-Sen­sa­ti­on! Mit 1,5 Bojen am 10,75m-Seil ent­thron­te der Lokal­ma­ta­dor vom Was­ser­ski­leis­tungs­zen­trum Fisch­lham den favo­ri­sier­ten Robert Pug­s­tal­ler (1 Boje am 10,75m-Seil) damit hol­te der 25-Jäh­ri­ge sei­nen zwei­ten Sla­lom-Titel nach 2016. Bron­ze gewann das Wie­ner Top-Talent Niko­laus Atten­sam mit 5 Bojen am 11,25m-Seil.

Span­nung pur bei den Frauen

An der Spit­ze über­rasch­te The­re­sa Schmid­ber­ger aus Zau­set (WLUF/Fischlham), die mit 40,5m Gold im Sprin­gen vor ihren Kol­le­gin­nen Ele­na Aham­mer (WLUF/Gmunden) Sil­ber und Jose­fa Krug (WLUF/Fischlham) Bron­ze lan­det, sich keck Gold in Trick angelt und Sil­ber in der Kom­bi­na­ti­on erobern konnte.

The­re­sa Schmid­ber­ger liegt der­zeit auf Rang 4 der Euro­päi­schen Rang­lis­te in der Klas­se U21 Women Dis­zi­plin Jump gefolgt von Team­kol­le­gin Ele­na Aham­mer aus Gmun­den auf Platz 5.

Bei der EM 2020/2021 vom 1.bis 8.8. U14,U17,U21 neh­men vom Was­ser­ski Leis­tungs­zen­trum fol­gen­de Sportler/Sportlerinnen teil: Aham­mer Ele­na, Ber­ner Leo­na, Krug Jose­fa, sowie The­re­sa und David Schmidberger.

The­re­sa wohnt direkt neben dem Leis­tungs­zen­trum und tritt in die Fuß­stap­fen ihres Vaters. Schon in der Vor­sai­son trai­nier­te das Trio der mehr­fa­che Jugend­eu­ro­pa­meis­ter im Sprin­gen Andre­as Weich­hart und in den Som­mer­mo­na­ten Franz Ober­leit­ner. Im Trick­be­werb war für The­re­sa der Weg zur Gol­de­nen frei nach­dem die Favo­ri­tin Nico­la Kuhn, die nach der Aus­schei­dung klar in Füh­rung lag, bei der ers­ten Figur stürz­te und schluss­end­lich nur auf Platz 6 lan­de­te. Nico­la setz­te sich dann aber im Sla­lom gegen Tina Rau­chen­wald im Ste­chen durch. Nach­dem bei­de im ers­ten Lauf 2 Bojen am 12m-Seil „umkurv­ten“, glänz­te die Lin­ze­rin im Ste­chen mit 2 Bojen am 11,25m-Seil.

Mit ins­ge­samt drei­mal Gold, zwei­mal Sil­ber und einer Bron­ze-Medail­le avan­cier­te der Gast­ge­ber WLUF – Was­ser­ski Leis­tungs­zen­trum Uni­on Fisch­lham – Zweig­ver­ein des Was­ser­ski Wake­board­club Uni­on Traun­see bei der Staats­meis­ter­schaft zum erfolg­reichs­ten Ver­ein. Den­noch gibt es einen klei­nen Wer­muts­trop­fen: Im Sprin­gen der Her­ren gin­gen alle 3 Medail­len an Kärnten.

Am Podest lan­de­te das Kärnt­ner Trio Clau­dio Kös­ten­ber­ger, Car­lo Basic und Luca Rau­chen­wald. Für Alt­meis­ter Dani­el Dobrin­ger (WLUF) aus Gmun­den blieb nur der unge­lieb­te 4.Platz. Am drauf fol­gen­den Wochen­en­de hol­te sich Mat­thi­as Köttl aus Bach bei Schwa­nen­statt (WLUF) bei den Staats- und Lan­des­meis­ter­schaf­ten am Was­ser­ski­lift Aus­ee die Titel. Gleich­zei­tig fan­den in Steyregg die Aus­tri­an Youth und die Was­ser­ski Lan­des­meis­ter­schaf­ten hin­term Boot statt.

Medail­len­flut für das Fisch­lha­mer Leistungszentrum

Inner­halb 2Wochen schöpf­te das WLUF 99Medaillen bei 5 Bewer­ben. Den Staats‑, Öster­rei­chi­sche Senio­ren und Jugend Meis­ter­schaf­ten sowie Lan­des­meis­ter­schaf­ten hin­ter Boot und am Lift. Am kom­men­den Wochen­en­de fin­det im WLUF am Pla­na­see ein Water­ski Batt­le von Red Bull statt. Die WWS Aus­tri­an Open Vom 7.–8.8.21 jeweils 15.–18.Uhr tre­ten eini­ge der welt­bes­ten Was­ser­s­ki­läu­fer in den 3 Dis­zi­pli­nen Slalom,Trick und Jump gegen­ein­an­der an.

Wei­te­re Sai­son-High­lights, Tournament:

22.–25.7. Euro­pa­meis­ter­schaf­ten in Agrinio/Griechenland

24.–25.7. OÖ-Meis­ter­schaf­ten in Steyregg/Salmsee (OÖ)

24.–25.7. Lift-Staats-und Lan­des­meis­ter­schaft in Asten (OÖ)

7.–8..8. WWS Aus­tri­an Open – Red Bull Event

31.7.–8.8. Nach­wuchs-EM in Sesena/Spanien

22.–29.8. U17 und U21-WM in Florida/USA

2.–5.9. Senio­ren-EM in Ravenna/It.

11.–17.10. WM in Florida/USA

Foto: WLUF/ Doris Schwarz, Jür­gen Weich­hart, Kurt Hinterreiter