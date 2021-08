Will­kom­men Ober­ös­ter­reich-Tour des OÖ Senio­ren­bun­des war zu Gast in Vöcklabruck

St.Georgen/Attergau. Die Will­kom­men Ober­ös­ter­reich-Tour des OÖ Senio­ren­bun­des war zu Gast im Bezirk Vöck­la­bruck, genau­er gesagt in der Atter­gau Are­na in St. Geor­gen. Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wur­den von Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger durch die Ver­an­stal­tung mit guter Unter­hal­tung und Kul­tur geführt. Neben regio­na­len Musik­grup­pen und kuli­na­ri­schen Schman­kerl war­te­ten auf die Senio­rin­nen und Senio­ren auch poli­ti­sche Infor­ma­tio­nen in kurz­wei­li­ger Art und Wei­se. Bei der Ver­an­stal­tung stand das Erle­ben der Gemein­schaft im Fokus. Nach dem ver­gan­ge­nen Jahr ohne gro­ße öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen möch­te der OÖ Senio­ren­bund die Mög­lich­keit schaf­fen, dass für die Senio­rin­nen und Senio­ren das sozia­le Leben wie­der Fahrt aufnimmt.

Der Lan­des­ob­mann LH. a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger sowie der Lan­des­ge­schäfts­füh­rer Mag. Franz Ebner möch­ten sich bei allen Besu­che­rin­nen und Besu­cher recht herz­lich für die Teil­nah­me bedan­ken und laden alle Senio­rin­nen und Senio­ren dazu ein, die Gele­gen­heit zu nut­zen, kos­ten­los an einer der Ver­an­stal­tun­gen der Will­kom­men Ober­ös­ter­reich-Tour teil­zu­neh­men. „Mit die­sen regio­na­len Kul­tur­fes­ten möch­ten wir den Senio­rin­nen und Senio­ren die Mög­lich­keit bie­ten, end­lich wie­der zusam­men­zu­kom­men und mit uns gemein­sam einen Nach­mit­tag bei tol­ler Atmo­sphä­re und guter Unter­hal­tung zu ver­brin­gen.“, so Püh­rin­ger und Ebner.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen in der Nähe von Vöck­la­bruck sind unter www.ooesb.at ersicht­lich. Inter­es­sier­te kön­nen sich die kos­ten­lo­sen Ein­tritts­kar­ten direkt beim OÖ Senio­ren­bund unter 0732/775311–740 oder unter organisation@ooe-seniorenbund.at sichern. Eine Ein­tritts­kar­te sowie ein 3G-Nach­weis gel­ten als Vor­aus­set­zung um an der Ver­an­stal­tung teilzunehmen.

Foto: OÖ Seniorenbund