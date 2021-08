Zusammen in die Zukunft

Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf (ÖVP Gmun­den) prä­sen­tiert Kan­di­da­ten­lis­te mit 74 bekann­ten Gesich­tern aber auch hoch­mo­ti­vier­ten Quer­ein­stei­gern:

Nach dem Zusam­men­schluss der bei­den kon­struk­ti­ven Kräf­te ÖVP und BIG geht das Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf mit einem viel­sei­ti­gen Team an enga­gier­ten, in hohem Maße moti­vier­ten Per­sön­lich­kei­ten in die Gemein­de­rats­wahl am 26. Sep­tem­ber. Gemein­sam will man Gmun­den in eine posi­ti­ve und erfolg­rei­che Zukunft füh­ren sowie für die Stadt wei­te­re nach­hal­ti­ge Akzen­te und Impul­se set­zen. Dafür ste­hen neben Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf auch der ers­te Vize­bür­ger­meis­ter, AUA-Pilot DI (FH) Wolf­gang Schlair als Listenzweiter.

Mit Mag. Bir­git Zwach­te zieht die ers­te „New­co­me­rin“ in den nächs­ten Stadt­rat ein. Ihr folgt Stadt­rat Tho­mas Höpolt­se­der, der auch wei­ter­hin das Finanz­res­sort lei­ten soll. Bau­stadt­rat DI Rein­hold Kass­mann­hu­ber – ehe­mals Bür­ger­initia­ti­ve, steht wei­ter­hin als Bau­stadt­rat zur Ver­fü­gung. Mit dem sechs­ten Lis­ten­platz hat der Obmann der Jun­gen ÖVP, der Jurist Mag. Max Att­wen­ger die Chan­ce, in den Stadt­rat ein­zu­zie­hen. Auf dem sie­ben­ten und ach­ten Lis­ten­platz ste­hen mit der VP-Frak­ti­ons­ob­frau Augus­te Thal­lin­ger und dem Obmann des Wirt­schafts­bun­des Gabri­el Grab­ner MBA zwei bewähr­te Kräf­te wei­ter­hin zur Ver­fü­gung. Die „Top-Ten“ kom­plet­tie­ren der Tier­arzt Dr. Andre­as Hecht und der Lei­ter des Sozi­al­am­tes Tho­mas Bergthaler.

Das Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf ver­fügt aber auch über eine hohe Frau­en­quo­te. So befin­den sich auf den vor­de­ren Lis­ten­plät­zen die Ange­stell­te Bet­ti­na Vese­ly, die Tou­ris­tik­kauf­frau und „Hoisn­wir­tin“ Johan­na Schall­mei­ner, die Rechts­an­wäl­tin Mag. Karin Warte­cker, die AHS-Leh­re­rin Mag. Julia Krapf, die Medi­zi­ne­rin Dr. Michae­la Schmidt und die Innen­stadt-Unter­neh­me­rin Eli­sa­beth Bau­er. Für einen Genera­ti­ons­wech­sel auf der VP Lis­te sor­gen die Neu­ein­stei­ger — der Anwalt Mag. Maxi­mi­li­an Schneditz-Bolfras, der Con­trol­ler Lucas Ort­ner Msc und der AHS Leh­rer Richard Loidl BEd. Univ. MEd.

Neben den bereits arri­vier­ten Kräf­ten, dem Obmann des VP-Senio­ren­bun­des Hans Peter Kos­ma, dem Juris­ten Dr. Karl Bergtha­ler, dem Immo­bi­li­en­kauf­mann Micha­el Weich­sel­bau­mer, dem Pro­ku­ris­ten Johan­nes Bammin­ger und dem Kino­be­trei­ber Mag. Mar­tin Apf­ler kom­plet­tie­ren mit dem Archi­tek­ten DI Mat­thi­as Schwarz­gru­ber, dem VS-Leh­rer Rai­ner Lang, dem Unter­neh­mer Domi­nik Premm, dem Stu­den­ten Juli­an Riedl, dem CAD-Kon­struk­teur Ing. Ste­fan Sei­fert, der Phy­sio­the­ra­peu­tin Gabrie­le Rihl, dem Gemein­de­be­diens­te­ten und stell­ver­tre­ten­den Kom­man­da­ten der FF-Gmun­den Rai­ner Gra­fin­ger, der Unter­neh­me­rin Bri­git­te Kann, dem Anwalt Mag. Alex­an­der Ort­ner, der Immo­bi­li­en­ver­wal­te­rin Anna Faritsch, dem Gemein­de­be­diens­te­ten und Lei­ter des Jugend­zen­trums „Check­point“ Bern­hard Brun­ner und dem Stu­den­ten Osman Öztürk vie­le Quer­ein­stei­ger die VP Lis­te. Neu im Team sind zudem auch der Pen­sio­nist Karl Sal­fin­ger, der Pro­ku­rist Ing. Rene Mau­rer, die Schul­as­sis­ten­tin in der Niko­laus Lenau Schu­le Katha­ri­na Fros­tel und der Zahn­arzt Dr. Maxi­mi­li­an Gra­fin­ger. Den letz­ten Lis­ten­platz belegt wie­der­um der Unter­neh­mer Mag. Ste­fan Frau­scher, der den Man­da­ta­ren auch wei­ter­hin ger­ne mit Rat und Tat zur Ver­fü­gung steht.

In den nächs­ten Wochen wer­den die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten der Gmund­ner Bevöl­ke­rung noch näher vor­ge­stellt, über die end­gül­ti­ge Res­sort­ver­tei­lung ent­schei­det aber letzt­end­lich die Wäh­le­rin­nen und Wähler.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf freut sich, dass so vie­le Damen und Her­ren aller Alters­grup­pen und Berufs­schich­ten das gemein­sa­me Ziel eint: die gemein­sa­me Zunei­gung zur Stadt Gmun­den und die Bereit­schaft, im Bür­ger­meis­ter­team Ste­fan Krapf unse­re Hei­mat­stadt auch in Zukunft lebens- und lie­bens­wert zu gestalten.

