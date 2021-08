Zusammenhalten, Zusammen gestalten.

Wahl 2021 / ÖVP Traunkirchen

Die ÖVP Traun­kir­chen tritt mit einem gro­ßen Team von ins­ge­samt 38 Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten bei der Wahl 2021 in Traun­kir­chen an. 38 ist die maxi­mal mög­li­che Anzahl an Bewer­be­rin­nen und Bewer­bern für den Gemein­de­rat von Traun­kir­chen. Mit ihren 38 Per­so­nen hat die ÖVP mehr Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten auf der Lis­te, als ihre Mit­be­wer­ber SPÖ und Bür­ger­lis­te zusam­men; die­se kom­men gemein­sam auf ins­ge­samt 26 Bewer­be­rin­nen und Bewerber.

Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl stellt sich der Wie­der­wahl und führt die ÖVP-Lis­te an. Bei die­ser Wahl sind auch vie­le „Par­tei­freie“ auf der ÖVP-Lis­te zu fin­den. „Uns ist es wich­tig so breit und bunt wie mög­lich zu kan­di­die­ren. Es geht um Traun­kir­chen. Des­halb freut es uns beson­ders, dass auch par­tei­freie Per­so­nen ihr Enga­ge­ment und ihr Fach­wis­sen ein­brin­gen und auf unse­rer Lis­te kan­di­die­ren.“, freut sich Par­tei­ob­mann Alo­is Siegesleitner.

Vize­bür­ger­meis­ter Andre­as Moser kan­di­diert an zwei­ter Stel­le, gefolgt von Gemein­de­vor­stän­din Iris Loidl. Unter den ers­ten zehn Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten hat die ÖVP-Lis­te einen Frau­en­an­teil von 40 Prozent.

„Unser Team sticht durch Kom­pe­tenz, Trans­pa­renz und Tat­kraft her­vor. Uns eint, dass wir Traun­kir­chen gut wei­ter­ent­wi­ckeln wol­len.“, ist Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl stolz auf sein Team. Neben erfah­re­nen Man­da­ta­ren wie bei­spiels­wei­se Frak­ti­ons­ob­mann Peter Holz­ber­ger kan­di­die­ren auch vie­le New­co­mer. Neben Gas­tro­no­men fin­den sich Unter­neh­mer, Ange­stell­te, Arbei­ter, Geschäfts­füh­rer, Leh­rer, Land­wir­te, Pen­sio­nis­ten und Per­so­nen aus dem Gesund­heits­be­reich auf der ÖVP Lis­te für die Wahl 2021.

„Mit mei­nem her­vor­ra­gen­den Team brin­gen wir vie­le unter­schied­li­che Sicht­wei­sen in die Gemein­de­ar­beit ein. Ich freue mich mit die­sem Team vie­le gute Din­ge für Traun­kir­chen zu bewir­ken. Dan­ke den tol­len Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten, dass sie sich für die Arbeit in der Gemein­de­po­li­tik von Traun­kir­chen zur Ver­fü­gung stel­len.“, so Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

Das Wahl­mot­to der ÖVP Traun­kir­chen ist bei die­ser Wahl: Zusam­men­hal­ten. Zusam­men gestal­ten. Der Zusam­men­halt inner­halb der Gemein­de und über Par­tei­gren­zen hin­weg ist der ÖVP Traunk­ri­chen dabei ein gro­ßes Anliegen.

