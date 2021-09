Dr.in Beatrix Lugmayer wird neue Primaria der Psychiatrie

Dr.in Bea­trix Lug­may­er wird neue Pri­ma­ria der Psych­ia­trie und psy­cho­the­ra­peu­ti­schen Medi­zin am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck

Mit 1. Okto­ber 2021 über­nimmt Dr.in Bea­trix Lug­may­er, MSc die Lei­tung der Abtei­lung Psych­ia­trie und psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Medi­zin am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesundheitsholding.

Dr.in Bea­trix Lug­may­er (57) kommt aus Groß­ra­ming und stu­dier­te Medi­zin in Wien. Nach ihrer Pro­mo­ti­on 1992 absol­vier­te sie eine Aus­bil­dung zur All­ge­mein­me­di­zi­ne­rin an der dama­li­gen Lan­des-Ner­ven­kli­nik Wag­ner-Jauregg sowie dem ehe­ma­li­gen Kran­ken­haus der Barm­her­zi­gen Schwes­tern in Wels, wo sie nach ihrem Diplom zunächst als Auf­nah­me­ärz­tin und im Blut­spen­de­dienst beschäf­tigt war.

Ab 1998 war Dr.in Lug­may­er am Lan­des­kran­ken­haus Rank­weil in Vor­arl­berg tätig, mach­te dort ihre Aus­bil­dung zur Fach­ärz­tin für Psych­ia­trie und wur­de 2007 zur Ober­ärz­tin ernannt. Seit 2012 arbei­tet sie am heu­ti­gen Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck an der Abtei­lung für Psych­ia­trie und psy­cho­the­ra­peu­ti­sche Medi­zin. Dr.in Bea­trix Lug­may­er ist der­zeit in der psych­ia­tri­schen Ambu­lanz und als Kon­si­li­ar­ärz­tin tätig und seit 2014 auch stell­ver­tre­ten­de Abteilungsleiterin.Dr.in Bea­trix Lug­may­er enga­giert sich beson­ders in der inter­dis­zi­pli­nä­ren Behand­lung lebens­be­droh­lich erkrank­ter deli­ran­ter Pati­en­tIn­nen und der dies­be­züg­li­chen Wis­sens­ver­mitt­lung im Rah­men von Vorträgen.

In ihrer Frei­zeit ist Dr.in Lug­may­er am liebs­ten unter­wegs, betreibt Sport, singt oder malt. Sie inter­es­siert sich zudem beson­ders für Phy­sik und Sozi­al­po­li­tik. Die Abtei­lungs­lei­tung über­nimmt Dr.in Lug­may­er von Prim. Dr. Chris­toph Sil­ber­bau­er, der der Abtei­lung 22 Jah­re lang vor­stand und mit Ende Sep­tem­ber in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand geht.

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Dr.in Bea­trix Lug­may­er und ihrem Team in Vöck­la­bruck alles Gute für ihre künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men. Außer­dem möch­te ich mich beson­ders herz­lich bei Prim. Dr. Chris­toph Sil­ber­bau­er für sei­ne lang­jäh­ri­ge Tätig­keit im Unter­neh­men bedan­ken und wün­sche ihm eine schö­ne Zeit in der Pen­si­on“, so Mag. Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.

Foto: OÖG