Fahrzeugbergung in Bad Goisern

Eine Fahr­zeug­bergung beschäf­tig­te am Mitt­woch in den Mor­gen­stun­den die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr St. Aga­tha. Eine Len­ke­rin ist in St. Aga­tha von der Salz­kam­mer­gut Bun­des­stra­ße rechts abge­kom­men. Das Fahr­zeug kam dabei in einem klei­nen Bach­bett zu stehen.

Die Len­ke­rin wur­de bei die­sem Miss­ge­schick nicht ver­letzt, aller­dings war eine Wei­ter­fahrt nicht mehr mög­lich. Durch die Feu­er­wehr­kräf­te konn­te mit dem Heck­kran des Rüst­fahr­zeu­ges das Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Es wur­de anschlie­ßend zu einer nahen Kfz-Werk­stät­te gebracht. Nach­dem beim Fahr­zeug kei­ne Betriebs­mit­tel aus­ge­tre­ten waren, konn­te der Ein­satz damit been­det werden.

Quel­le: FF St. Agatha