Generalversammlung des OÖBMV Vöcklabruck.

Die Dele­gier­ten aller 48 Mit­glieds­ka­pel­len des Blas­mu­sik­be­zir­kes Vöck­la­bruck sowie die Ver­tre­ter der OÖBV Lan­des­lei­tung konn­te der geschäfts­füh­ren­de Bezirks­ob­mann Harald Kroiss am 25.09.2021 im Pfarr­heim in Timel­kam will­kom­men hei­ßen. Gruß­wor­te über­brach­ten VizeBgm. Gerald Kle­ment für die Markt­ge­mein­de Timel­kam sowie der Fran­ken­mark­ter Bgm. Peter Zie­her. In Ver­tre­tung des Bezirks­haupt­man­nes gra­tu­lier­te Frau Mag. Regi­na Gabri­el zu den Leis­tun­gen des Vöck­la­bru­cker Blasmusikverbandes.

Finanz­re­fe­rent Dir. Gott­fried Hemets­ber­ger beton­te, daß der Bezirks­ver­band im Jah­re 20219 EURO 54.982.- und im Jahr 2020 nur EURO 15.609.- aus­ge­ge­ben habe, da ja 1 1/2 Jah­re kei­ne Ver­an­stal­tun­gen mög­lich waren. BezObm. Harald Kroiss stell­te dazu fest, daß die Kapel­len trotz­dem gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen aus­ge­setzt waren. Durch die Ver­bo­te wur­de nur das gemacht, was erlaubt war.

Die von Frau Mag. Gabri­el gelei­te­te Neu­wahl der Bezirks­lei­tung bestä­tig­te das Team um BO Harald Kroiss und sei­ner Stell­ver­tre­te­rin Mari­on Kohl­ross. Pres­se­re­fe­ren­tin wur­de Car­men Nöham­mer, EDV Beauf­trag­te Mar­git Sockin­ger und Ben­ja­min Pöckl. Bezirks­ka­pell­meis­ter Mag. Wal­ter Bal­din­ger refe­rier­te über die kom­men­de Kon­zert­wer­tung am 21.11.2021, den Diri­gen­ten­tag im kom­men­den Jän­ner sowie über das Arbeits­tref­fen der Kapell­meis­ter. Wei­ters über­reich­te er die Dekre­te der abge­schlos­se­ne­nen Kapellmeisterausbildungen.

Lan­des­ka­pell­meis­ter Gün­ther Rei­seg­ger dank­te im Anschluß Bal­din­ger für die Prü­fungs­ar­bei­ten und daß die Covid-Maß­nah­men ernst genom­men wur­den. Zum Abschluß die­ser Voll­ver­samm­lung wur­den OÖBV Prä­si­dent Ing. Alfred Lug­stein sowie OÖBV-Bezirks — Pres­se­re­fe­rent Prof. Fitz Stroh­bach zu Ehren­mit­glie­dern der Bezirks­lei­tung ernannt.

Foto: Stroh­bach