Gipfelkreuz am kleinen Sonnstein verunstaltet

Das Gip­fel­kreuz des klei­nen Sonn­steins in Traun­kir­chen wur­de von Unbe­kann­ten bunt bemalt. Das sorg­te in den ver­gan­ge­nen Tagen für Auf­re­gung in den sozia­len Netzwerken.

“Wer kommt auf die Idee, dass man ein Gip­fel­kreuz so ver­un­stal­tet? Ich ärge­re mich gera­de so mas­siv. Nicht nur, dass man kein Gip­fel­kreuz beschmiert, es ist ja nicht ein­mal son­der­lich schön gemacht. Ganz egal, wofür der Regen­bo­gen steht, ob es sich um eine Ver­ei­ni­gung oder Sons­ti­ges han­delt, ob es nett gemeint war oder nicht, das hat damit nichts zu tun. Es han­delt sich hier um Sach­be­schä­di­gung und ist eigent­lich anzei­ge­pflich­tig. Den­je­ni­gen, die das gemacht haben, wür­de ich das Kreuz mit Schleif­pa­pier abschlei­fen und neu strei­chen las­sen”, so eine empör­te Wanderin.