Gute Stimmung beim Schach-Ferienlager in Bad Goisern

Gute Stim­mung, viel gespielt und trai­niert und eine Men­ge Spaß, so kann man das zwei­tä­gi­ge Schach Feri­en­la­ger der Schach­ju­gend in Bad Goi­sern zusammenfassen.

Den opti­ma­len Rah­men für die Ver­an­stal­tung haben die jun­gen Schach­spie­ler wie­der im Arm­brust­schüt­zen­heim St. Aga­tha gefun­den, ging es doch auch um ein anspre­chen­des Lokal, ums Zel­ten und um den Spaß am Lagerfeuer.

Der lang­jäh­ri­ge Trai­ner Johan­nes Pro­din­ger hat auf­grund der Tur­nier-Mit­schrif­ten vom Goi­se­rer Schachopen kniff­li­ge Situa­tio­nen zusam­men­ge­stellt, die es zu ana­ly­sie­ren und zu lösen galt. Hier merk­te man wie­der deut­lich, wel­che gro­ßen Fort­schrit­te die Jugend bereits gemacht hat. „Bald haben wir Jugend­be­treu­er kaum noch Chan­cen gegen unse­ren Nach­wuchs“ so Jugend­re­fe­rent Chris­ti­an Leit­ner. Eine höchst erfreu­li­che Entwicklung.

Die wöchent­li­chen Jugend­trai­nings fin­den jeweils an einem Frei­tag von 16:30 Uhr bis ca. 18:30 Uhr statt. Gestar­tet wird am Frei­tag den 24. Sep­tem­ber, vor­aus­sicht­lich in der NMS 2 Bad Goi­sern. Nähe­re Infos fin­den Sie unter, www.askoe-schachclub-bad-goisern.at und Tel. unter 0664 100 8536. (Foto: privat)