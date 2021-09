In 300 Tagen um die Welt

Wel­ten­bumm­ler Alo­is HELM­BER­GER — 300 Tage um die Welt gereist!

Alo­is Helm­ber­ger, Berufs­schul­leh­rer a.D. in der HTL Vöck­la­bruck, Künst­ler und Weg­be­rei­ter, ist allei­ne 300 Tage lang um die Welt gereist. Doch sein Weg führ­te nicht nur rund um den Glo­bus, son­dern auch von sei­nem Ver­stand direkt ins Herz. Sei­ne spi­ri­tu­el­le Rei­se hat schon vor lan­ger Zeit begon­nen, jedoch ist sie noch lan­ge nicht beendet.

„Mei­ne Welt­rei­se habe ich noch vor der Coro­na Kri­se durch­füh­ren kön­nen und bereits im Herbst 2019 bei zwei Bil­der­rei­hen die Besu­cher in mei­ner Schu­le der HTL Vöck­la­bruck mit­neh­men kön­nen und ich freue mich schon sehr auf mei­ne nächs­ten Bil­der­rei­sen in Gmun­den am Frei­tag 10.9.2021 und Frei­tag 17.9.2021 um jeweils 19:30 Uhr in der Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den!“ so Alo­is Helm­ber­ger im Interview.

Als Ein­tritt sind frei­wil­li­ge Spen­den, wobei Alo­is HELM­BER­GER 30% der Ein­nah­men wie­der an ein Wai­sen­haus nach Süd-Indi­en spen­den wird. Auf der Home­page unter www.heartkids.de kann man sich von die­sem groß­ar­ti­gen Pro­jek­ten überzeugen.

Foto: pri­vat