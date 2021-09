Kranzl-Gedenkschießen in Ebensee

Am Sams­tag, 11. Sep­tem­ber 2021 ver­an­stal­te­te der Kranzlschüt­zen­ver­ein Eben­see in der Schieß­stät­te Rind­bach auf den tra­di­tio­nel­len 100m-Stän­den ein Gedenk­schie­ßen für die am 3.4.2021 im 101. Lebens­jahr ver­stor­be­ne Her­mi­ne Schwai­ger mit einer sehr erfreu­li­chen Teil­neh­mer­an­zahl von 62 Schützen.

Her­mi­ne Schwai­ger war 60 Jah­re Fah­nen­pa­tin des Kranzlschützenvereins.

Ober­schüt­zen­meis­ter Kau­be Gün­ter gra­tu­lier­te den Sie­gern der Kreis­wer­tun­gen : Simon Lipp (Schü­ler), Anna Barth (Jugend), Ralph Zau­ner (alle Klas­sen ste­hend auf­ge­legt), Gerold Barth (Her­ren ste­hend), Regi­na Loidl (Damen) und Chris­ti­an Pra­mes­ber­ger (Sen. III). Die Tief­schuss­wer­tung gewann eben­falls Chris­ti­an Pra­mes­ber­ger. Das bes­te Blattl auf der Gedenk­schei­be erziel­te Regi­na Loidl.

Foto: pri­vat