Lenzinger Kanukids in Wien erfolgreich

10 Ren­nen – 10 Sie­ge, 5 zwei­te und 3 drit­te Plät­ze konn­ten die Len­zin­ger Kanu­kids bei der offe­nen Wie­ner Lan­des­meis­ter­schaft erringen.

KATHA­RI­NA LEI­MER und CEZAR TOMO­VICI hol­ten sich in über­le­ge­ner Manier die Gold­me­dail­len in der Schü­ler­klas­se 12 – 14 Jah­re über 200 m und 1000 m. In den Zwei­er­be­wer­ben eben­falls über die­se Distan­zen domi­nier­ten bei den Mäd­chen LAU­RA EIT­ZIN­GER und KATHA­RI­NA LEI­MER sowie die Bur­schen CEZAR TOMO­VICI und PATRICK TIN­CA. Gold im Mix­be­werb gewann unser Duo DANA PFAF­FEN­BICH­LER und CEZAR TOMO­VICI. Für eine sehr erfreu­li­che Über­ra­schung sorg­te dies­mal der 10-jäh­ri­ge MAT­THI­AS HAY­DIN­GER der die Klas­se 8–10 Jah­re in sei­nem ers­ten Ren­nen über­le­gen gewann.

Zwei­te Plätze:

Kajak Einer: Dana Pfaf­fen­bich­ler und Patrick Tin­ca im Einer über 1000 m

Lau­ra Eit­zin­ger über 200 m

Kajak Zwei­er: Dana Pfaf­fen­bich­ler und Katha­ri­na Wiltsch über 200 m

Katha­ri­na Lei­mer und Patrick Tin­ca über 200 m Mix,

Drit­te Plätze:

Kajak Einer Dana Pfaf­fen­bich­ler über 1000 m und Lau­ra Eit­zin­ger über 200 m

Kajak Zwei­er Mix – Eit­zin­ger Lau­ra und Rager Laurenz

Fotos: Ursu­la Tschany