Mitmach Lesung für Kinder im OKH

Das OKH Offe­ne Kul­tur­haus Vöck­la­bruck lädt am 8 Okto­ber herz­lich zu r Kin­der­le­sung. Ganz schön frech mit dem Sprach­künst­ler Mar­kus Köh­le für Kin­der ab sechs Jah­ren. Das Publi­kum darf sich auf eine aus­ge­las­se­ne, musi­ka­li­sche und fre­che Mischung aus Mit­mach und Fit mach Gedich­ten freuen.

„Ich will mit Sil­ben pin­seln und mit Lau­ten malen heißt es in einem Gedicht von Mar­kus Köh­le, das den Titel „ trägt. Da taucht ein Schlot­ter­ro­bo­ter auf, es gibt Reim­ge­ständ­nis­se und auch eine Anlei­tung wie man einen Gelb­schna­bel klein macht. Köh­le reimt sich frech durch einen bunt erwei­ter­ten All­tag, nichts ist vor sei­nem Sprach gewit­ter sicher. Da klingt singt rap­pelt und zap­pelt es dass es eine Freu­de ist (für Groß und Klein!). Ein Nach­mit­tag der nach H erzens­lust alles auf den Kopf stellt.

Die Ver­an­stal­tung für Kin­der ab sechs Jah­re n beginnt um 16:00 Uhr. Der Ein­tritt beträgt im Vor­ver­kauf fünf an der Kas­sa sechs Euro pro Per­son. Für Erzie­hungs­be­rech­tig­te gilt die 3G Regel und Regis­trie­rungs­pflicht, für Kin­der der Nin­ja Pass. Wei­ter­füh­ren­de Infos sind via www.okh.or.at zu finden.

Foto: Clau­dia Rohrauer