Nächste Runde im Schlagabtausch um Toscana-Hotelprojekt

Der aktu­el­le Rechts­streit um das Hotel­pro­jekt Land­schloss Ort geht in die nächs­te Run­de. Wie bereits berich­tet, stellt sich die Bür­ger­initia­ti­ve “Wald statt Park­platz” gegen die Rodun­gen für einen Park­platz in Gmun­den. Die Kri­ti­ker for­dern eine Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung und haben dazu das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt hinzugezogen.

„Es kann nicht sein, dass der Kampf gegen den Kli­ma­wan­del und ent­spre­chen­de Wet­ter­phä­no­me­ne, wie die kürz­li­chen Hoch­was­ser, blo­ße Lip­pen­be­kennt­nis­se unse­rer zustän­di­gen Poli­ti­ker sind und sich in der Pra­xis nie­mand um die Umwelt­ver­träg­lich­keit sol­cher Pro­jek­te schert”, so Wer­ner C. Bin­der, Spre­cher des Ver­eins “Wald­statt­Park­platz”.

Die Ober­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­re­gie­rung habe das Bau­pro­jekt nicht inhalt­lich geprüft und die Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung (UVP) für nicht not­wen­dig erklärt, wes­halb die Bür­ger­initia­ti­ve nun Beschwer­de beim Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt ein­ge­reicht hat um den Vor­gang anzufechten.

“Dabei möch­te ich beto­nen, dass wir kei­ne grund­sätz­li­chen Hotel­geg­ner sind, son­dern schlicht auf einer ordent­li­chen Prü­fung bestehen, bevor Wäl­der ein­fach per Bescheid gero­det und die Flä­che zube­to­niert wird“, so Bin­der weiter.

Krapf: “Mache mir kei­ne Sor­gen um das Hotelprojekt”

Die Stadt­ver­ant­wort­li­chen in Gmun­den sehen den Kon­flikt gelas­sen. “Die Sache betrifft die Lan­des­re­gie­rung und hat mit uns nichts zu tun. Es gibt Gerich­te, um sol­che Fra­gen zu klä­ren. Ich mache mir des­halb kei­ne Sor­gen um das Hotel­pro­jekt,” sagt Bür­ger­meis­ter Krapf (ÖVP) gegen­über den OÖN.

Kam­pa­gne und Verein

Die Kam­pa­gne #wald­statt­park­platz star­tet mit einer Crowd-Finan­zie­rung des gleich­na­mi­gen über­par­tei­li­chen Ver­eins, der bis­her über EUR 6.000 an Spen­den­gel­dern ein­ge­sam­melt hat – mehr unter www.waldstattparkplatz.com.