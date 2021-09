Neue Sonderausstellung im Museum der Stadt Bad Ischl — zum 1. Mal in Österreich!

The Artis­ans of al-Darb al-Ahmar – Life and Work in His­to­ric Cairo

Die Kunst­hand­wer­ker in al-Darb al-Ahmar — Leben und Arbeit im his­to­ri­schen Kairo

Bereits 2o18 hat der bekann­te Foto­graf Chris­to­pher Wil­ton-Steer Auf­nah­men in al-Darb al-Ahmar (Bezirk in Kai­ro) gemacht, die nun von der Aga Khan Fon­da­ti­on bereits in Lon­don und Brüs­sel prä­sen­tiert wur­den und nun zum ers­ten Mal in Öster­reich in Bad Ischl im Muse­um der Stadt Bad Ischl zu sehen sind.

Hei­mat von mehr als 1ooo Hand­wer­kern und 4o Bau­wer­ken Isla­mi­scher Archi­tek­tur bil­det al-Darb al-Ahmar einen der beson­ders his­to­ri­schen Bezir­ke von Kai­ro, der bis jetzt kaum ent­deckt und bekannt ist. Eine Viel­zahl von engen und ver­win­kel­ten Gas­sen ver­bin­det den Besu­cher mit einer Ver­gan­gen­heit und einer Lebens­art, wie sie nur in weni­gen Orten welt­weit zu fin­den ist.

Die Aus­stel­lung fängt in Form von Bil­dern das Leben und die Arbeit von Hand­wer­kern Arbei­tern und Bewoh­nern ein, die teil­wei­se eine Jahr­hun­der­te alte Tra­di­ti­on leben und weitergeben.

Ein Film infor­miert aus­führ­lich über die­sen Bezirk und sei­ne Bewoh­ner. Einer der Hand­wer­ker meint „Hier ist die See­le von Kai­ro“ — kom­men Sie und über­zeu­gen Sie sich davon als Besu­cher einer etwas ande­ren Ausstellung.

Die Aus­stel­lung ist bei frei­em Ein­tritt bis 31. Okto­ber zu sehen

Mitt­woch 14 – 19 Uhr, Don­ners­tag bis Sonn­tag 10 – 17 Uhr

Info: o6132 25476, Muse­um der Stadt Bad Ischl