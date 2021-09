Neuer Leiter für medizinische-chemische Labordiagnostik

Mit 1. Okto­ber 2021 über­nimmt Priv.-Doz. Dr. Tho­mas Mül­ler, MBA die Lei­tung des Insti­tuts für Medi­zi­nisch-che­mi­sche Labor­dia­gnos­tik und des Blut­de­pots an den Stand­or­ten Gmun­den und Vöck­la­bruck des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesundheitsholding.

Dr. Tho­mas Mül­ler (56), gebo­ren in Möd­ling (Nie­der­ös­ter­reich), stu­dier­te an der Uni­ver­si­tät Wien Medi­zin und pro­mo­vier­te 1995 zum Dok­tor der gesam­ten Heil­kun­de. Danach dien­te er als Mili­tär­as­sis­tenz­arzt in der Hee­res-Sani­täts­an­stalt Hör­sching. Die Aus­bil­dung zum Arzt für All­ge­mein­me­di­zin absol­vier­te Dr. Mül­ler in Linz (ehem. Lan­des­kin­der­kran­ken­haus, Kon­ven­thos­pi­tal der Barm­her­zi­gen Brü­der und Kran­ken­haus der Eli­sa­be­thi­nen) sowie am Lan­des­kran­ken­haus Salzburg.

2004 schloss Dr. Tho­mas Mül­ler am Kon­ven­thos­pi­tal der Barm­her­zi­gen Brü­der Linz die Aus­bil­dung zum Fach­arzt für Medi­zi­ni­sche und Che­mi­sche Labor­dia­gnos­tik ab und wur­de ein Jahr spä­ter zum Ober­arzt der Abtei­lung bestellt. Es folg­te zudem die Aus­bil­dung zum Fach­arzt für Trans­fu­si­ons­me­di­zin sowie die Habi­li­ta­ti­on an der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Inns­bruck für das Fach Medi­zi­ni­sche und Che­mi­sche Labor­dia­gnos­tik. Von 2009 bis 2018 war Dr. Mül­ler als Ärzt­li­cher Lei­ter des Kon­ven­thos­pi­tals der Barm­her­zi­gen Brü­der tätig. Der­zeit lei­tet er noch das Zen­tral­la­bor für Kli­ni­sche Patho­lo­gie am Kran­ken­haus Bozen (Süd­ti­rol, Italien).

Dr. Tho­mas Mül­ler ist ver­hei­ra­tet und Vater zwei­er Kin­der. Mit ihnen ver­bringt er am liebs­ten sei­ne Frei­zeit beim Ski­fah­ren, Wan­dern oder auf Aus­flü­gen. Er hofft, im Salz­kam­mer­gut gemein­sam mit sei­nem her­an­wach­sen­den Sohn, einem alten Hob­by, dem Segeln, wie­der nach­ge­hen zu kön­nen. Dr. Mül­ler war 2007 Staats­meis­ter im Segeln (Star Boot).

Die Lei­tung des Insti­tuts für Labor­dia­gnos­tik am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den und Vöck­la­bruck über­nimmt Dr. Tho­mas Mül­ler von Prim.a Dr.in Susan­na Haupt­lo­renz, die ihren wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand antritt. Prim.a Haupt­lo­renz hat­te die­se Funk­ti­on seit 2010 inne und ver­brach­te ihre gesam­te beruf­li­che Lauf­bahn im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

„Ich freue mich, dass wir mit der getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dung für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den und Vöck­la­bruck eine fach­lich breit qua­li­fi­zier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­keit enga­gie­ren konn­ten. Ich wün­sche Dr. Mül­ler und sei­nem Team in Gmun­den und Vöck­la­bruck alles Gute für sei­ne künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men. Außer­dem möch­te ich mich beson­ders herz­lich bei Prim.a Haupt­lo­renz für ihre lang­jäh­ri­ge Tätig­keit im Unter­neh­men bedan­ken und wün­sche ihr eine schö­ne Zeit in der Pen­si­on“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.

Foto: Pri­vat