Nikolaus Mair beim Alpencup in Oberwiesenthal

Ein auf und ab erleb­te Niko­laus Mair beim Alpen­cup in Ober­wie­sen­thal, wo es für ihn erst­mals in der Junio­ren­klas­se um eine Stand­ort­be­stim­mung ging. Am ers­ten Bewerbs­tag posi­tio­nier­te er sich bereits im Sprin­gen mit Rang 8 in den Top-Ten, deren Errei­chen ins­be­son­de­re für die Kader­ein­tei­lung des ÖSV von gro­ßer Bedeu­tung ist.

Im Rol­ler­ren­nen erlitt er in einem Zwei­kampf einen Stock­bruch und muss­te 2 Anstie­ge mit nur einem Stock lau­fen, bevor er einen Ersatz­stock erhielt, mit dem er dann ver­lo­re­ne Plät­ze zum Teil noch gut machen konn­te, aber sich letzt­end­lich mit dem 16. Platz zufrie­den­ge­ben muss­te, was für ihn eine her­be Ent­täu­schung bedeu­te­te. Somit hieß es, sich am 2 Tag noch ein­mal voll zu moti­vie­ren und die Kräf­te zu mobilisieren.

Als Zehn­ter nach dem Sprin­gen stan­den dann die Vor­zei­chen im Rol­ler­ren­nen gar nicht so gut, aber mit einer sehr guten Lauf­leis­tung ging es ihm dann doch auf. Als Ach­ter wur­de er zweit­bes­ter Öster­rei­cher und konn­te sich ein Som­mer- B- Kader- Ergeb­nis sichern.

Kathi Ell­mau­er nahm an die­sem Wochen­en­de beim Con­ti­nen­tal­cup in Oslo teil und beleg­te an bei­den Bewerbs­ta­gen den 15. Platz. Die Sprün­ge waren gut und der Form­auf­bau für den Win­ter stimmt. Kathi zeigt sich zufrie­den und zuver­sicht­lich. Flo­ri­an Mit­ten­dor­fer beleg­te beim Fis-Cup in Vil­lach Rang 22.

Foto: Romi­na Egger