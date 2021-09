Ottnanger Grünen organisieren Hilfsgütersammlung

Erst­mals in Ott­nang fin­det am Mon­tag, dem 13. Sep­tem­ber 2021 von 15 bis 17 Uhr bei der Pfar­re Kos­ter­le­ben in Bruck­mühl eine Hilfs­gü­ter­samm­lung für Bul­ga­ri­en statt. Gemein­sam mit dem inter­na­tio­nal renom­mier­ten Ver­ein ORA wer­den Lebens­mit­tel, Klei­dung, Wasch­ma­schi­nen, Matrat­zen, Fahr­rä­der, Beklei­dung, Geschirr, Spiel­sa­chen, Schul­ta­schen uvm. gesam­melt. Ger­ne wer­den auch Lebens­mit­tel wie Mehl, Reis, Nudeln, Zucker und Süßig­kei­ten für die Kin­der ent­ge­gen­ge­nom­men. Bit­te kei­ne Möbel, denn dafür ist kein Platz im Transportfahrzeug!

Infos bei Chris­ti­ne Ach­leit­ner unter 0669/17116189.

Foto: pri­vat