Tischtennis Ebensee

Zwei Heim­spie­le gegen stei­ri­sche Clubs

Am Sams­tag, 18.9. um 15:00, ist die SG Übelbach/Don Bosco zu Gast im Schul­zen­trum. Am Sonn­tag, 19.9. um 10:00 gehts für das muki-Team gegen den TTC Grat­wein-Stra­ßen­gel. Nach dem tol­len Auf­takt-Sieg in der 1. Run­de gegen Kuchl 2 hofft das ver­jüng­te Team auf wei­te­ren Punk­te­zu­wachs. Dies­mal ist auch Ben­ja­min Gir­lin­ger, der bei den WTT Youth Con­t­en­der-Tur­nie­ren in Slo­we­ni­en und Kroa­ti­en jeweils ins Ach­tel­fi­na­le vor­stieß, mit von der Partie.

Foto: Fried­rich Scheichl