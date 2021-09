Tolle Ohlsdorfer Badminton-Erfolge beim 2. ÖBV-Ranglistenturnier

Am 18/19. Sep­tem­ber fand mit dem 2. ÖBV-Eli­te-Rang­lis­ten­tur­nier das Tur­nier der höchs­ten Spiel­klas­se Öster­reichs in Pressbaum/NÖ statt.

Einen tol­len Ein­stieg gab es dabei für Ohls­dorf Neu­zu­gang Alex­an­dra Mathis, die das Damen­ein­zel ohne Satz­ver­lust gewann und im Fina­le auch die Nr. 1 des Tur­niers (Cari­na Mei­ne, NÖ) klar besie­gen konn­te. An ihrer Sei­te zeig­te Nach­wuchs­hoff­nung Kira Dlapka tol­le Leis­tun­gen im Damen­dop­pel – die bei­den durf­ten mit der Bron­ze-Medail­le die Heim­rei­se antreten.

Her­vor­ra­gend auch die Leis­tung von Micha­el Schaus­ber­ger, der durch kon­stan­tes und druck­vol­les Spiel im Her­ren­ein­zel sieg­te und im Her­ren­dop­pel mit Platz drei einen wei­te­ren Sto­ckerl­platz eroberte.

Talent­pro­be auch durch die bei­den Nach­wuchs­spie­ler Ste­fan Schaus­ber­ger und Alex­an­der Hue­mer mit dem 6. Platz im Her­ren­dop­pel. Ein­zi­ger Wer­muts­trop­fen war die Ver­let­zung von Nadi­ne Rei­ter, die lei­der nach dem Mixed­be­werb mit dem 4ten Platz die Segel strei­chen muss­te. Nächs­te Zie­le für die Ohls­dor­fer Bad­min­ton­cracks sind nun­mehr die Heim-Lan­des­meis­ter­schaft am 2./3. Okto­ber und der Bun­des­li­ga-Start am 31. Okto­ber, wobei dann am 6. Novem­ber in der Sport­hal­le in Laa­kir­chen das ers­te Heim­spiel am Pro­gramm steht.

Foto: pri­vat