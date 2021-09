Toller Start der UHS Vöcklabruck in das neue Schuljahr

Mit enor­mer Moti­va­ti­on und einer Schul­star­tak­ti­on beginnt für die UHS Vöck­la­bruck, unter Fabi­an Egger als Obmann, Ger­lin­de Rechen­ma­cher als Geschäfts­füh­re­rin und Leo­nie Stiegler als Geschäfts­se­kre­tä­rin, das neue Schuljahr.

Der Schul­stand­ort Vöck­la­bruck ver­fügt nicht nur über sie­ben Schu­len mit den unter­schied­lichs­ten Schwer­punk­ten, son­dern auch über eine star­ke Anlauf­stel­le für die Anlie­gen aller Schüler:innen. So steht die Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich (UHS OÖ) in Vöck­la­bruck, sowie in zehn wei­te­ren Orts­grup­pen mit fach­li­cher Exper­ti­se, Erfah­rung und einem offe­nen Ohr bereit, um sich für die Anlie­gen aller 190 000 Schüler:innen in Ober­ös­ter­reich ein­zu­set­zen. In Vöck­la­bruck freu­en sich Obmann Fabi­an Egger (17) sowie Geschäfts­füh­re­rin Ger­lin­de Rechen­ma­cher (17) gemein­sam mit Geschäfts­se­kre­tä­rin Leo­nie Stiegler (17) und Obmann Stell­ver­tre­ter Maxi­mi­li­an Lanz (17) auf das kom­men­de Schuljahr!

„Bil­dungs­po­li­tik mit­ge­stal­ten und die Schul­de­mo­kra­tie leben und för­dern – durch das Schü­ler­ver­tre­tungs­sys­tem in Öster­reich ist genau das mög­lich. Sich gemein­sam für Anlie­gen wie eine fai­re Matu­ra, all­tags­re­le­van­te Lern­in­hal­te und einen fle­xi­blen Unter­richt ein­zu­set­zen, dar­auf freu­en wir uns! “, so Fabi­an Egger wel­cher zur­zeit das BRG Schloss Wagrain besucht und mit Vor­freu­de auf das kom­men­de Jahr blickt.

Bereits in der ers­ten Schul­wo­che begann die Orts­grup­pe Vöck­la­bruck mit einer Schul­star­tak­ti­on ihre Arbeit. „Mit dem Ver­tei­len von Scho­ko­la­de, Schul­ka­len­dern und der ein oder ande­ren Über­ra­schung wol­len wir allen Schüler:innen den Schul­start ver­sü­ßen und einen moti­vier­ten Start in das Unter­richts­ge­sche­hen unter­stüt­zen”, erklärt die neue Geschäfts­füh­re­rin Ger­lin­de Rechen­ma­cher optimistisch.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, wie ein Schü­ler­ver­tre­tungs­coa­ching, ein Klas­sen­spre­cher­kon­gress, Semi­na­re und vie­les mehr sind bereits in Pla­nung. „Als regio­na­le Anlauf­stel­le ste­hen wir ger­ne allen Schüler:innen mit Rat und Tat zur Sei­te und freu­en uns auf ein span­nen­des Jahr vol­ler Ange­bo­te, Ver­an­stal­tun­gen und Ver­tre­tungs­ar­beit.“, zeigt sich die neue Geschäfts­se­kre­tä­rin Leo­nie Stiegler der Orts­grup­pe Vöck­la­bruck ein­la­dend. Eben­falls zum Orts­grup­pen­vor­stand gehört Fabio Rosen­kranz (19). Er ist seit drei Jah­ren Teil der Lan­des­schü­ler­ver­tre­tung Ober­ös­ter­reich und ver­tritt die rund 190.000 Schü­le­rin­nen und Schü­ler Ober­ös­ter­reichs gegen­über wich­ti­gen Entscheidungsträger:innen im bil­dungs­po­li­ti­schen Bereich.

Zur OG Vöck­la­bruck: Die Orts­grup­pe Vöck­la­bruck ist eine von 11 Orts­grup­pen der Uni­on Höhe­rer Schü­ler Ober­ös­ter­reich. Die­se bil­den durch ihre regio­na­le Nähe zu den Schüler:innen gemein­sam die Grund­la­ge für die Ver­tre­tungs­ar­beit der UHS.

Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größ­te Schü­ler­or­ga­ni­sa­ti­on Ober­ös­ter­reichs und han­delt nach dem Mot­to „Ser­vice. Ver­tre­tung. Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhe­re Schüler:innen in Ober­ös­ter­reich eine seriö­se Ver­tre­tung in allen Schul­fra­gen dar und ver­tritt deren Inter­es­sen aktiv gegen­über den Ver­ant­wort­li­chen in der Bil­dungs­po­li­tik. Die UHS OÖ stellt im Schul­jahr 2021/22 zusam­men mit der Lehr­lings­uni­on die drei Landesschulsprecher:innen sowie 21 von 24 Man­da­te in der Landesschülervertretung.

Foto: pri­vat