Waldspaziergang für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen

Die Cari­tas-Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bie­tet anlässlich des Welt­alz­hei­mer­ta­ges einen beson­de­ren Aus­flug: einen Wald­spa­zier­gang mit Förs­ter Poidl. Treff­punkt ist am Sams­tag, 25. Sep­tem­ber, um 13 Uhr beim Gast­haus Kreu­zing­alm in Weyregg am Atter­see. Anmel­dung auf­grund begrenz­ter Teil­nah­me­zahl unter 0676/8776 2448 oder helene.kreiner-hofinger@caritas-linz.at erforderlich.

Poidl Putz, Förs­ter in drit­ter Genera­ti­on und am liebs­ten in sei­nem Wald unter­wegs, lei­tet das Forst­re­vier Reindl­mühl mit Herz und See­le. Gemein­sam mit Hele­ne Krei­ner-Hofin­ger, Lei­te­rin der Cari­tas-Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in Vöck­la­bruck, macht er eine Wald­füh­rung mit klei­ner Wan­de­rung (ca. 45 Min. Geh­zeit) zum „Richt­berg Taferl“.

An die­sem schö­nen Kraft­platz macht die Grup­pe eine Pau­se und genießt den Augen­blick mit Aus­sicht auf den mäch­ti­gen Traun­stein und das Höl­len­ge­bir­ge mit Feu­er­kogl. Gegen 16:30 Uhr ist die Wan­der­grup­pe wie­der zurück und lässt den Tag beim Aus­gangs­punkt im Gast­haus Kreu­zing­alm ausklingen.

Foto: Putz