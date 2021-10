17. Kunst- und Möbelgala der HTBLA Hallstatt

Am 2.10.2021 wur­den im Rah­men der 17. Kunst- und Möbel­ga­la die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten des Vor­jah­res mit ihren Diplom‑, Meis­ter­prü­fungs- und Abschluss­ar­bei­ten der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt und für ihre her­vor­ra­gen­den Arbei­ten mit der Bron­ze­fi­gur „Felix“ ausgezeichnet.

Auch die­ses Jahr ver­lief, den Umstän­den der Zeit geschul­det, so man­ches anders. Nichts­des­to­trotz nahm die Schul­ge­mein­schaft der HTB­LA Hall­statt die Her­aus­for­de­rung an und führ­te die dies­jäh­ri­ge Kunst- und Möbel­ga­la, unter Ein­hal­tung aller Auf­la­gen, wie­der in Prä­senz im KKH Hall­statt durch, um die her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler ent­spre­chend wür­di­gen zu kön­nen. Ein beson­de­rer Dank soll an die­ser Stel­le an Herrn Dipl. Päd. Hel­mut Pam­mer gerich­tet wer­den, der für die Pla­nung und Durch­füh­rung der Kunst- und Möbel­ga­la ver­ant­wort­lich zeich­net. Wie jedes Jahr meis­ter­te er die­se Her­aus­for­de­rung auch heu­er bravourös.

In acht Kate­go­rien, die größ­ten­teils die Aus­bil­dungs­zwei­ge der Schu­le reprä­sen­tie­ren, wur­den von den ins­ge­samt 128 Abschluss­ar­bei­ten 36 für die Ver­lei­hung des Felix nomi­niert. Eine schul­frem­de Jury, bestehend aus Ver­tre­tern der ent­spre­chen­den Bran­chen, ermit­tel­te die jewei­li­ge Gewin­ne­rin, den jewei­li­gen Gewin­ner. Die Ver­kün­dung der Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger mit der dazu­ge­hö­ri­gen Jury­be­grün­dung wur­de von Ehren­gäs­ten aus den Berei­chen Bil­dung, Wirt­schaft und Poli­tik vor­ge­nom­men, wel­che vom Dar­ge­bo­te­nen sicht­lich beein­druckt sehr aner­ken­nen­de Wor­te für die gezeig­ten Leis­tun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler fan­den und in ihren Anspra­chen die hohe Qua­li­tät der Aus­bil­dung an der HTB­LA Hall­statt betonten.

Sehr gekonnt und über­aus sym­pa­thisch führ­ten Sebas­ti­an Hahn, The­re­sia Hitzl und Jas­min Shar­ma, wel­che der­zeit den fünf­ten Jahr­gang besu­chen, als Mode­ra­to­rin­nen und Mode­ra­tor durch den Abend. Musi­ka­lisch getra­gen und beglei­tet wur­de die Ver­an­stal­tung durch anspruchs­vol­le, aber auch lau­ni­ge Dar­bie­tun­gen von Schü­le­rin­nen und Schü­lern des Aus­bil­dungs­zweigs für Instru­men­ten­bau unter der Lei­tung von Hel­ge Murgg.

Obwohl die Teil­neh­mer­zahl auf­grund der Coro­na-Ver­ord­nun­gen beschränkt war und des­halb auch auf ein fröh­li­ches Zusam­men­sein im Anschluss an die Gala ver­zich­tet wer­den muss­te, so domi­nier­ten an die­sem Abend den­noch bes­te Lau­ne aller und die glück­li­chen Gesich­ter der Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner, wel­chen auf die­sem Wege noch ein­mal ganz herz­lich zu ihren groß­ar­ti­gen Erfol­gen gra­tu­liert wird!

Foto: Hel­mut Pam­mer, Felix Winkler