18-Jähriger schoss auf Bahnhof mit Luftdruckgewehr

Ein Zeu­ge rief Sams­tag­mit­tag die Poli­zei, weil ein Mann mit einem Luft­druck­ge­wehr auf dem Gelän­de des Bahn­ho­fes in Aurach­kir­chen her­um schoss.

Laut Poli­zei soll es sich bei dem Schüt­zen um einen 18-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den gehan­delt haben, der gegen 11:40 Uhr am Gelän­de des Bahn­ho­fes in Aurach­kir­chen mit einer Lang­waf­fe han­tier­te. Er schoss bzw. ziel­te auf ver­schie­de­ne Bahn­hofs­schil­der, wor­auf ein Pas­sant die Poli­zei ver­stän­dig­te. Die Poli­zei fand den 18-Jäh­ri­gen weni­ge Minu­ten spä­ter am Bahnhofsgelände.

Schüt­ze stritt alles ab und will Waf­fe gefun­den haben

Zu die­sem Zeit­punkt hat­te er kei­ne Waf­fe bei sich und bestritt die Tat. Schluss­end­lich gab er jedoch zu, mit einem Luft­druck­ge­wehr, das er vor dem Ein­tref­fen der Poli­zei in einem Strauch ver­steckt hat, han­tiert zu haben. Das Gewehr habe er zuvor angeb­lich irgend­wo gefun­den. Gegen den 18-Jäh­ri­gen wur­de ein vor­läu­fi­ges Waf­fen­ver­bot aus­ge­spro­chen. Er wird ange­zeigt, das Luft­druck­ge­wehr wur­de sichergestellt.

Quel­le: LPD OÖ / Sym­bol­fo­to: salzi.at