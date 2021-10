64. Generalversammlung der Siedlergemeinschaft TRAUNSEE

Am Don­ners­tag 28.10.2021 fand im Gast­haus REI­TER in Pins­dorf die 64. ordent­li­che Gene­ral­ver­samm­lung der gemein­nüt­zi­gen Sied­ler­ge­mein­schaft TRAUN­SEE statt. Obmann Ing. Die­ter HELMS eröff­ne­te die Ver­samm­lung und konn­te neben sei­nem Team und zahl­rei­chen Mit­glie­dern auch als Ehren­gäs­te BGM Fritz FEICHT­IN­GER aus Laa­kir­chen, Vor­stands­di­rek­tor Mag. Alex­an­der Rei­ter – Enns­tal Wohn­bau­grup­pe, von der OÖ.Landesbank Mag. Chris­toph Khi­nast und als Ver­tre­ter der Rai­ba Gmun­den Hr. Ste­fan Ort­ner begrüßen.

Mit ihren 6 haupt­be­ruf­li­chen Mitarbeiter/innen ver­wal­tet die Siedler­gen. TRAUN­SEE ins­ge­samt 1713 Ein­hei­ten, wobei 1470 davon eige­ne und 243 betreu­te Ein­hei­ten sind. Das im Jahr 2020 begon­ne­ne Bau­ob­jekt Neu­kir­chen mit 9 Miet­kauf­woh­nun­gen wur­de im Juli 2021 mit Über­ga­be an die neu­en Mie­ter abge­schlos­sen. Die Bilanz­sum­me für 2020 beläuft sich auf 19.700.000,- € und weist einen buch­mä­ßi­gen Gewinn von 940.000,- € auf. Der gro­ße Gewinn­zu­wachs von fast 670 % ist ein Ein­mal­er­lös aus dem Ver­kauf von 23 Mit­kauf­woh­nun­gen geschul­det. Der buch­mä­ßi­ge Gewinn von 940.000,- € wird der Rück­la­ge zuge­führt und für wei­te­re Grund­käu­fe, zur Vor­fi­nan­zie­rung von Eigen­tums,- und Miet­wohn­bau­ten und Sanie­run­gen verwendet.

Der Hagel­scha­den am 22.6.2021bedeutet für unse­re Ange­stell­ten einen enor­men, zusätz­li­chen Arbeits­auf­wand. Erschwe­rend kommt auch hin­zu, dass in OÖ und im Bezirk für die Scha­dens­auf­ar­bei­tung prak­tisch kei­ne Unter­neh­men zu bekom­men sind und auch das not­wen­di­ge Mate­ri­al zur Repa­ra­tur der Schä­den nicht vor­han­den ist. Auch unzäh­li­ge Anfra­gen in ande­ren Bun­des­län­dern schei­ter­ten bis auf zwei Unter­neh­men, die für Repe­ra­tur­ar­bei­ten beauf­tragt wurden.

Trotz aller schwie­ri­gen Umstän­de konn­te das Geschäfts­jahr 2021 mit einem wenn auch beschei­de­nen Gewinn abge­schlos­sen wer­den. Nach die­sen Aus­füh­run­gen konn­te dem Vor­stand und Auf­sichts­rat die Ent­las­tung ein­stim­mig aus­ge­spro­chen wer­den. Eben­so erfolg­te im Anschluss die Neu­wahl des Vor­stan­des und des Auf­sichts­ra­tes, bei dem eben­falls ein ein­stim­mi­ges Ergeb­nis wie folgt vorlag:

Als Obmannn wur­de Ing. Die­ter HELMS, als Stv. Ing. Johann AIGNER und Erich HOCH­RAI­NER und Hel­mut SOD­NIKAR im Vor­stand bestä­tigt, der Auf­sichts­rat besteht aus den Vor­sit­zen­den Erhard GAJ­DOSCH, als Stv. Wolf­gang SAGE­DER und als Mit­glie­der Hei­de­ma­rie KLE­MENT und Anton TSCHÜTSCHER.

Nach eini­gen Wort­mel­dun­gen der Mit­glie­der bei All­fäl­li­ges konn­te die Gene­ral­ver­samm­lung mit Erfolg geschlos­sen wer­den und in einen gemüt­li­chen Teil mit Gedan­ken,- und Erfah­rungs­aus­tausch übergehen.

Bericht und Bil­der: Peter Som­mer FOTOPRESS