66 neue Verkehrsregler bei der Feuerwehr ausgebildet

Vier Aus­bil­dungs­ta­ge für die Ver­kehrs­reg­ler­aus­bil­dung wur­den im Herbst 2021 sei­tens des Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dos Vöck­la­bruck orga­ni­siert und unter stren­gen Coro­na Maß­nah­men abgehalten.

Ein beson­de­rer Dank gilt den bei­den Aus­bild­nern sei­tens der Poli­zei. Revier­in­spek­tor Harald Karl und Grup­pen­in­spek­tor Chris­ti­an May­er­ho­fer brach­ten den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern die gesetz­li­chen Grund­la­gen der Ver­kehrs­re­ge­lung sehr pra­xis­nah dar. Der theo­re­ti­sche Teil wur­de in den Feu­er­wehr­häu­sern in Ober­ho­fen am Irr­see, Timel­kam, Rüs­torf und Des­sel­brunn abgehalten.

Herz­li­chen Dank den Feu­er­weh­ren für die Ver­fü­gung­stel­lung der Räum­lich­kei­ten. Die Pra­xis, das rich­ti­ge Absi­chern und Vor­bei­lei­ten an einer Unfall­stel­le, wur­de im Anschluss auf geeig­ne­ten Ver­kehrs­ab­schnit­ten im lau­fen­den Ver­kehr geübt. Wir wün­schen den 66 neu­en Ver­kehrs­reg­le­rin­nen und Ver­kehrs­reg­lern alles Gute in Ihrem ver­ant­wor­tungs­vol­len und wich­ti­gen Aufgabengebiet.

Foto: BFK/August Thalhammer