Acht PflegefachassistentInnen feiern erfolgreichen Abschluss an der GuKPS Bad Ischl

Am Mitt­woch, dem 22. Sep­tem­ber 2021, schlos­sen acht Absol­ven­tIn­nen der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge Bad Ischl ihre Aus­bil­dung ab.

Sie­ben Damen und ein Herr im Alter zwi­schen 20 und 50 Jah­ren haben die Aus­bil­dung an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge (GuKPS) Bad Ischl zur/zum Pfle­ge­fach-assis­ten­tin/Pfle­ge­fach­as­sis­ten­ten (PFA) abge­schlos­sen. Drei der Diplo­man­dIn­nen dür­fen sich zudem über einen „aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg“ freu­en, fünf über einen „guten Erfolg“.

Unter Ein­hal­tung der COVID-Bestim­mun­gen wur­den in wür­di­gem Rah­men nach einem kur­zen Rück­blick auf die zwei Aus­bil­dungs­jah­re die PFA-Diplo­me von der Lei­te­rin der OÖG-Schu­len Mag.a Mar­ti­na Bruck­ner, dem Direk­tor der Schu­len am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Mag. Franz Stadl­mann, MBA und der Stand­ort­lei­te­rin Elfrie­de Nuß­bau­mer, BA MA MBA überreicht.

Für drei Absol­ven­tIn­nen beginnt die beruf­li­che Lauf­bahn dem­nächst am Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Bad Ischl bzw. Gmun­den. Alle wei­te­ren Absol­ven­tIn­nen fin­den in unter­schied­li­chen Berei­chen der Pfle­ge ihren beruf­li­chen Neustart.

Wenn auch Sie Inter­es­se an der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung haben, dann bewer­ben Sie sich am bes­ten gleich. Denn bis 17. Dezem­ber 2021 läuft noch die Bewer­bungs­pha­se für die Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­as­sis­tenz in Teil­zeit (in Gmun­den und Vöcklabruck).

Foto: OÖG