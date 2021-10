Altmünsters Fußballerinnen kürten sich im Herbst zum Vizelandesmeister

Mit 2 Punk­ten Rück­stand auf Herbst­meis­ter Dorf/Pram belegt der FC Alt­müns­ter in der Frau­en-Lan­des­li­ga Platz 2. Für die Elf des Trai­ner-Duos Phil­ipp Karlinger/Jürgen Wabitsch ste­hen aktu­ell 7 Sie­ge, 1 Remis und 2 Nie­der­la­gen zu Buche, wobei beim 0:1 in Peu­er­bach ein unbe­fug­ter Schieds­rich­ter das Spiel lei­te­te und ein Pro­test gegen das End­ergeb­nis samt Antrag auf Neu­aus­tra­gung oder Straf­ve­ri­fi­zie­rung noch läuft.

Aus dem O.Ö. Ladies Cup schied der Lan­des­li­gist am Frei­tag­abend mit einem 0:2 (0:1) beim Liga­kon­kur­ren­ten TSV Ottens­heim aus, wobei ein Eigen­tor in der 33. Minu­te die Wei­chen zur Nie­der­la­ge stell­te. Chef­trai­ner Phil­ipp Kar­lin­ger: „Wir konn­ten aus den ver­schie­dens­ten Grün­den nicht die Top-Beset­zung auf­bie­ten (Ver­let­zun­gen, Krank­heit….), ein Wei­ter­kom­men im Pokal war aber auch nicht unser vor­ran­gi­ges Ziel. Die Aus­lo­sung meint es über­dies in den letz­ten Jah­ren nicht beson­ders gut mit uns, weil wir sel­ten in der 1. Run­de gegen einen „leich­te­ren Geg­ner“ mit einem Heim­spiel gelost werden.

Sehr zufrie­den mit der Herbst-Per­for­mance zeigt sich das Trainer-Duo

„Über das Abschnei­den in der ers­ten „Halb­zeit“ der Meis­ter­schaft zie­he ich eine sehr posi­ti­ve Bilanz, die Mädels waren kämp­fe­risch in allen Spie­len top, spie­le­risch haben wir noch „eini­ge Luft nach oben. Im Früh­jahr möch­te ich mit der Mann­schaft unter den ers­ten 3 lan­den, die Effek­ti­vi­tät stei­gern und auch die Ent­wick­lung ein­zel­ner Spie­le­rin­nen wei­ter for­cie­ren. An die­sen Vor­ha­ben hat sich seit mei­ner Rocha­de mit Jür­gen zu Beginn der Meis­ter­schaft nichts geändert.”