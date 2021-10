Anders sehen – ein Projekt an den Tourismusschulen Bad Ischl

Die 4 HLa der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl hat­te Gele­gen­heit, die Arbeits­wei­se eines außer­ge­wöhn­li­chen Fil­me­ma­chers ken­nen zu ler­nen. Micha­el Reis­ecker ist ehe­ma­li­ger Schü­ler der Tou­ris­mus­schu­len, Kunst­stoff­tech­ni­ker, Schi­leh­rer und eben Fil­me­ma­cher, des­sen Seri­en­for­mat „Reis­eckers Rei­sen“ auf ORF 1 aus­ge­strahlt wur­de. Sein Mar­ken­zei­chen ist eine Spe­zi­al­bril­le, in die eine klei­ne Kame­ra ein­ge­baut ist, mit der er vor allem Men­schen im all­täg­li­chen Leben porträtiert.

Nach dem Vor­bild des Film­for­mats „Reis­eckers Rei­sen“ soll­ten die Jugend­li­chen, aus­ge­rüs­tet mit den spe­zi­el­len Bril­len­ka­me­ras, Men­schen auf der Stra­ße anspre­chen und mit ihnen ins Gespräch kom­men. Eine unge­wöhn­li­che Auf­ga­be, wie Jona­than zugibt: „Also, ein­fach so Leu­te anzu­spre­chen, das hät­te ich sonst nie getan“, ist er über­zeugt, „aber mit der Bril­le war das ganz etwas ande­res, rich­tig span­nend“. Auch für Johan­na war es ein komi­sches Gefühl, „wild­frem­de“ Men­schen anzu­spre­chen, denn: „Wir wuss­ten ja nicht, was die sagen oder tun wür­den“, und Deni­se fügt hin­zu: „Ja, und das Erstaun­li­che war, dass die meis­ten wirk­lich freund­lich waren und eini­ge wirk­lich zu erzäh­len anfin­gen.“ Im Gedächt­nis blei­ben den Jugend­li­chen sicher­lich eini­ge bemer­kens­wer­te Begeg­nun­gen wie z.B. der Ortho­pä­die, der aus Respekt vor kör­per­lich beein­träch­ti­gen Men­schen die­sen Beruf ergriff, oder die Kran­ken­schwes­ter, die für 5 Minu­ten ein­fach nur fri­sche Luft schnap­pen will, bevor sie wie­der auf die Sta­ti­on eilt, oder die Urlau­be­rin­nen aus Hol­land, die sich einen lang geheg­ten Traum erfüll­ten und am Trau­n­ufer auf Sisis Spu­ren wandelten.

Den Jugend­li­chen eröff­ne­te die­ses Pro­jekt eine ande­re Sicht­wei­se auf die Schick­sa­le man­cher Men­schen. Durch die Bril­len­ka­me­ras ent­stan­den Bil­der und Kurz­fil­me mit einer eige­nen Ästhe­tik, die die Jugend­li­chen fas­zi­nier­ten. Kei­ne Insze­nie­run­gen, son­dern Moment­auf­nah­men aus dem Leben, die noch lan­ge nach­wirk­ten. (© TS Sabi­ne Nöbau­er / Fotos: privat)