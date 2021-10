Attergauer Farbenkreis beim Konzert von musica accordis

Nach einem Jahr Pau­se führ­te das Akkor­de­on-Orches­ter „musi­ca accor­dis“ wie­der ihr Kon­zert in der Lan­des­mu­sik­schu­le Vöck­la­bruck durch. Am Sams­tag, 16. Okto­ber 2021 wur­de pan­de­mie­be­dingt das Kon­zert auf zwei Kon­zer­te auf­ge­teilt, ein­mal am Nach­mit­tag und ein­mal abends.

Die Mit­glie­der des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses durf­ten zum Mot­to „Don´t Stop Us Now“ Herbst­im­pres­sio­nen ihrer Wer­ke prä­sen­tie­ren. Eri­ka Bachin­ger, Doris Bar­tel, Maria Hemets­ber­ger, Danie­la Stöt­tin­ger und Hed­wig und Diet­mar Ema­tin­ger schmück­ten den Kon­zert­saal mit far­ben­präch­ti­gen Bildern.

Die Mit­wir­ken­den sowie die Zuhö­rer der Kon­zer­te waren begeis­tert und freu­ten sich, dass es wie­der mög­lich war, Kunst und Musik zu ver­ei­nen. Somit konn­te sich der Far­ben­kreis neben dem „Tag des offe­nen Ate­liers“ zusätz­lich einem brei­ten Publi­kum prä­sen­tie­ren. Ein Augen- und Ohren­schmaus für Kulturinteressierte.