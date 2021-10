Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude in Regau

Vier bis fünf bis­lang unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich ver­gan­ge­nes Wochen­en­de uner­laubt Zutritt zu einem Werk­stät­ten­ge­bäu­de im Gemein­de­ge­biet von Regau. Die Ein­bre­cher erbeu­te­ten Bar­geld und einen Wandsafe.

Die Unbe­kann­ten klet­ter­ten dazu über einen Vor­sprung auf das Flach­dach, zwäng­ten dort ein Fens­ter auf und gelang­ten so in das Gebäu­de. In zwei Räum­lich­kei­ten im Ober­ge­schoss brach die Täter­schaft Rega­le und Hand­kas­sen auf und stahl dar­aus Bar­geld. Danach bega­ben sich die Unbe­kann­ten ins Erdgeschoss.

Dort bra­chen sie meh­re­re ver­sperr­te Büro­mö­bel auf, um die­se zu durch­su­chen. In einem Neben­raum ris­sen sie einen Wand­safe aus sei­ner Ver­an­ke­rung und stah­len die­sen samt Inhalt. Die Ermitt­lun­gen lau­fen. Etwai­ge Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck unter der Tele­fon­num­mer 059133 4160 zu melden.