Facharbeiter Installations- und Gebäudetechnik (m/w/x) gesucht

Die Fir­ma Reischl Haus­tech­nik GesmbH & Co KG sucht eine/n enga­gier­ten Mon­teur (m/w/x) zur Ver­stär­kung des Teams.

Ihre Auf­ga­ben

Instal­la­tio­nen Gas/Wasser/Heizung im pri­va­ten und gewerb­li­chen Bereich

Rohr­bruch-Repa­ra­tu­ren

Ser­vice­ar­bei­ten an Hei­zungs- und Sanitäranlagen

Kun­den­be­treu­ung

Ihr Pro­fil

Abge­schlos­se­ne Lehre

Abge­leis­te­ter Zivil- oder Präsenzdienst

B‑Führerschein

Sehr gute Deutschkenntnisse

Gepfleg­tes und freund­li­ches Auftreten

Ver­läss­li­ches, ordent­li­ches und eigen­ver­ant­wort­li­ches Arbeiten

Berufs­er­fah­rung gewünscht

Wir bie­ten

Leis­tungs­ge­rech­te Ein­stu­fung und Gehalt auf Grund­la­ge Ihrer per­sön­li­chen und fach­li­chen Kom­pe­tenz (Brut­to laut Kol­lek­tiv­ver­trag: Basis-Gehalt 2.260,31 € je nach Ver­wen­dungs­grup­pe bei 38,5 Std/Woche).

Voll­zeit­be­schäf­ti­gung 38,5 Std/Woche

Siche­res Arbeitsverhältnis

Ihre voll­stän­di­gen Bewer­bungs­un­ter­la­gen schi­cken Sie bit­te ent­we­der per Post oder per E‑Mail an:

Reischl Haus­tech­nik GesmbH & Co KG

Herr Tobi­as Reischl

Aulei­ten­stra­ße 10

4890 Frankenmarkt

office@reischl.co.at