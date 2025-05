Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es auf der B1 im Gemein­de­ge­biet von Fran­ken­markt zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall. Eine 70-jäh­ri­ge Frau wur­de in ihrem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te von der Feu­er­wehr befreit werden.

Unklare Ursache: Pkw gerät auf Gegenfahrbahn

Eine 38-jäh­ri­ge Len­ke­rin aus dem Bezirk Salz­burg-Umge­bung war am Don­ners­tag­nach­mit­tag auf der B1 in Rich­tung Straß­wal­chen unter­wegs, als sie aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che auf die Gegen­fahr­bahn geriet. Dort kam es zu einem Fron­tal­zu­sam­men­stoß mit dem Fahr­zeug einer 70-jäh­ri­gen Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck.

FF Fran­ken­markt

Eingeklemmt und schwer verletzt

Die 70-Jäh­ri­ge wur­de durch die Wucht des Auf­pralls in ihrem Auto ein­ge­klemmt. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr muss­ten sie mit hydrau­li­schem Ret­tungs­ge­rät befrei­en. Nach der Erst­ver­sor­gung vor Ort wur­de sie mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber schwer ver­letzt in das Unfall­kran­ken­haus Linz geflo­gen. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin erlitt leich­te Ver­let­zun­gen und wur­de in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

FF Fran­ken­markt

Verkehrsbehinderungen durch Totalsperre

Für die Dau­er der Ret­tungs- und Auf­räum­ar­bei­ten muss­te die B1 im Bereich der Unfall­stel­le für etwa ein­ein­halb Stun­den kom­plett gesperrt wer­den. Der Ver­kehr wur­de über eine ört­li­che Umlei­tung gelei­tet, was vor­über­ge­hend zu Behin­de­run­gen führte.

Quel­le: LPD OÖ