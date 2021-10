Fahrräder um mehreren zehntausend Euro gestohlen

In Gmun­den wur­den am Sonn­tag meh­re­re Fahr­rä­der aus einem Geschäft gestoh­len. Die dreis­ten Die­be bra­chen eine Türe auf, der Scha­den beträgt meh­re­re zehn­tau­send Euro.

Min­des­tens drei bis­her unbe­kann­te Täter ver­üb­ten am 10. Okto­ber 2021 gegen 9:15 Uhr einen Ein­bruch in ein Fahr­rad­ge­schäft in der Stadt Gmun­den. Sie bra­chen dabei die rück­wär­tig gele­ge­ne Ter­ras­sen­tü­re mit einem Brech­ei­sen auf und stah­len anschlie­ßend drei hoch­wer­ti­ge Moun­tain­bikes, zwei E‑Mountainbikes und ein Gra­vel­bike im Gesamt­wert von meh­re­ren zehn­tau­send Euro.

Beim Ein­bruch wur­de von den Tätern der Alarm aus­ge­löst, sie waren jedoch nur sehr kurz im Geschäft und konn­ten in unbe­kann­te Rich­tung flüch­ten. Der­zeit sind kei­ne kon­kre­ten Täter­hin­wei­se bekannt. Zeu­gen wer­den ersucht, sich bei der Poli­zei in Gmun­den, Tel. 59133/4100, zu melden.