Kinderorgeltag in Bad Goisern

Das ober­ös­ter­rei­chi­sche Lan­des­mu­sik­werk ver­an­stal­te­te am 9. Okto­ber lan­des­weit einen Kin­der­or­gel­tag. Kon­stan­tin Schrempf BA, er unter­rich­tet Orgel an der Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Goi­sern, lei­te­te dabei mit vie­len ori­gi­nel­len Ideen die Orga­ni­sa­ti­on in Bad Goisern.

Am Vor­mit­tag wur­de zum Tag der offe­nen Tür in die kath. Kir­che gela­den, die Kin­der durf­ten dort die Orgel aus­pro­bie­ren und hören. Die ange­hen­de Orgel­baue­rin und Orga­nis­tin The­re­sa Engl­brecht stand tat­kräf­tig zur Sei­te. Sie konn­te dabei ein­drucks­voll zei­gen war­um die Orgel ob ihres präch­ti­gen Äuße­ren, ihres gewal­ti­gen Klan­ges und ihrem sehr kom­pli­zier­ten und span­nen­den Innen­le­ben ger­ne als „Köni­gin der Instru­men­te“ bezeich­net wird. Sie gab dabei Ein­bli­cke in die viel­sei­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen ihres Berufes.

Als High­light durf­ten die Kin­der eine eige­ne Orgel­pfei­fe aus Holz bas­teln, zum Klin­gen brin­gen und als Andenken mit nach Hau­se neh­men. Am Abend fand ein Kon­zert mit allen Orgel­schü­le­rin­nen – und Schü­lern der LMS Bad Goi­sern statt. Gei­gen­schü­le­rin­nen und ein Vokal­ensem­ble des BORG Bad Aus­see unter der Lei­tung von Mag. Maria Schrempf umrahm­ten die­sen stim­mungs­vol­len Abend. Der Kin­der­or­gel­tag war somit ein gro­ßer Erfolg und alle Betei­lig­ten freu­en sich auf eine Wiederholung.

Fotos: Kon­stan­tin Schrempf