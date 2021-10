Kostenloser Gründer-Workshop in der WKO Bad Ischl

Mi., 13. Okto­ber 2021 (Beginn: 9 Uhr)

Eine Unter­neh­mens­grün­dung ist eine kom­ple­xe Her­aus­for­de­rung, mit der eine Rei­he von Fra­gen ver­bun­den ist. Daher ist es für Grün­der wich­tig, Infor­ma­tio­nen für eine erfolg­rei­che Betriebs­grün­dung schnell und ein­fach aus einer Hand zu erhal­ten. In den Grün­der-Work­shops des Grün­der-Ser­vice der WKO erfah­ren ange­hen­de Jung­un­ter­neh­mer alles Wesent­li­che, um die Wei­chen in die Selb­stän­dig­keit rich­tig zu stellen.

Infor­miert wird zu The­men wie Grün­dungs­idee, Gewer­be­recht, Rechts­for­men, Sozi­al­ver­si­che­rung, Finanzierung/Förderung, Steu­ern, Grün­dungs­ab­lauf. Dar­über hin­aus kön­nen in der Klein­grup­pe auch Kon­tak­te zu ande­ren Grün­dern geknüpft wer­den. Die Work­shop-Teil­nah­me ist kos­ten­los! Der nächs­te Work­shop fin­det am Mi., 13. Okto­ber 2021 von 9 – 12 Uhr in der WKO Bad Ischl statt.

Anmel­dun­gen wer­den unter T 05–90909 oder per E‑Mail: bad-ischl@wkooe.at entgegengenommen.