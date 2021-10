Kultur und Wirtschaft lassen sich nicht trennen

WKO Gmun­den ehrt Dr.in Johan­na Mitterbauer

Den alten Hand­werks­brauch des „Liacht­bratl­mon­tags“ nimmt die WKO Gmun­den jähr­lich zum Anlass, Stand­ort­part­ner ein­zu­la­den. Nach Über­lie­fe­rung wur­de auf­grund man­geln­den Tages­lichts am ers­ten Mon­tag nach Micha­e­li (29. Sep­tem­ber) zum ers­ten Mal in der Werk­statt Ker­zen oder Öllam­pen ent­zün­det. Der Meis­ter lud an die­sem Abend zu einem „Bratl“.

Rück- und Ausblick

In der WKO Gmun­den wird die­ser Brauch zu Mit­tag gelebt. Knapp 200 Ver­tre­te­rIn­nen von Betrie­ben, Behör­den, Ämtern, Kanz­lei­en, Orga­ni­sa­tio­nen folg­ten der Ein­la­dung von WK-Obmann Mar­tin Ettin­ger und Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank. Nach einem wirt­schaft­li­chen Streif­zug durch die schwie­ri­ge Coro­na-Zeit rich­te­te sich der Blick der bei­den nach vorn. Das Salz­kam­mer­gut als EU-Kul­tur­haupt­stadt 2024 spielt dabei eine wesent­li­che Rol­le und wird als gro­ße Chan­ce gese­hen, die Regi­on weiterzuentwickeln.

Prof. Dr.in Eli­sa­beth Schwee­ger: Kul­tur ist das neue Salz

Die neue künst­le­ri­sche Lei­te­rin der Salz­kam­mer­gut Kul­tur­haupt­stadt 2024, Eli­sa­beth Schwee­ger, erwies sich als Ken­ne­rin der Regi­on. Für sie ist das Salz­kam­mer­gut ein span­nen­des kul­tu­rel­les Ter­rain. Davon zeu­gen auch die knapp 1.000 Pro­jek­te, die zeit­ge­recht im Kul­tur­haupt­stadt­bü­ro ein­ge­reicht wur­den. Dass die Wirt­schaft ihre Spu­ren in der Kul­tur hin­ter­lässt, genau­so wie die Kul­tur die Wirt­schaft beein­flusst, brach­te die Kul­tur­ma­na­ge­rin in ihrem State­ment deut­lich zum Ausdruck.

Ehrung für Dr.in Johan­na Mitterbauer

Tra­di­tio­nell wird im Rah­men des „Liacht­bratl-Mon­tags“ eine Aus­zeich­nung für her­aus­ra­gen­de wirt­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Leis­tun­gen ver­ge­ben. Die­se Ehrung erhielt die Obfrau und kauf­män­ni­sche Lei­te­rin der Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den, Johan­na Mit­ter­bau­er. Sie hat – noch vor den Salz­bur­ger Fest­spie­len — gezeigt, dass Kul­tur in Pan­de­mie­zei­ten mög­lich ist und mit 15.000 Besu­chern eine beein­dru­cken­de Aus­las­tung erzielt. Eine Ehren­ur­kun­de für ihre Ver­diens­te erhielt Mit­ter­bau­er aus den Hän­den von WK-Direk­tor Gerald Silberhumer.

Gesel­li­ges Netzwerken

Die Ver­an­stal­tung wur­de genutzt, um wert­vol­le Kon­tak­te zu Geschäfts­part­nern und Ent­schei­dungs­trä­gern zu knüp­fen. Mode­riert wur­de die Ver­an­stal­tung von Gün­ther Madlber­ger. Für die musi­ka­li­sche Umrah­mung sorg­te die Roi­ther Feuerwehrmusik.

Foto: WKO