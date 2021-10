Lateinunterricht einmal anders

Exkur­si­on des BRG/BORG Schloss Traun­see nach Carnuntum

Im Rah­men des Latein­un­ter­richts wan­del­ten die Latein­schü­le­rIn­nen der 6.–8. Klas­sen des BRG/BORG Schloss Traun­see für einen Tag gemein­sam auf den Spu­ren der Römer. Beson­ders beein­druck­ten die detail­ge­treu­en Rekon­struk­tio­nen der Gebäu­de der eins­ti­gen Pro­vinz­haupt­stadt, die die Vor­stel­lung des dama­li­gen Lebens um eini­ges erleichterten.

Im Rah­men einer Füh­rung durch Römer­stadt an der Donau, eine bes­tens erforsch­te Aus­gra­bungs­stät­te, ver­schaff­ten sich die Schü­le­rIn­nen des BRG/BORG Schloss Traun­see zunächst anhand eines Minia­tur­mo­dells einen bes­se­ren Über­blick über die Mili­tär- und Zivil­stadt zu ihrer Blü­te­zeit. Denn das heu­te frei­ge­leg­te Are­al ist nur ein Bruch­teil der archäo­lo­gi­schen Schät­ze, die sich noch immer unter der Erde befinden.

In Car­nun­tum ist die Anti­ke kei­ne weit ent­fern­te Ver­gan­gen­heit. Im Zuge der Füh­rung kön­nen die Gebäu­de, wel­che auf frei­ge­leg­ten römi­schen Fun­da­men­ten ori­gi­nal­ge­treu nach­ge­baut wur­den, besich­tigt wer­den. Im Wohn­zim­mer, Gar­ten oder auf römi­schen Stra­ßen lässt sich das Leben von damals haut­nah erfah­ren. Von gesun­der Küche und Ernäh­rung über Klei­dung bis hin zur Kör­per­pfle­ge in den Ther­men wur­de alles erklärt, was zum typi­schen All­tag eines Römers gehör­te. „Dass die Fuß­bo­den­hei­zung die Ther­men so gut auf­heizt und das aus­schließ­lich mit der Tech­nik von damals, fin­de ich ein­fach fas­zi­nie­rend“, so eine Schü­le­rin wäh­rend der Besich­ti­gung des rekon­stru­ier­ten Gebäudekomplexes.

Zu guter Letzt mach­te sich die Grup­pe vom Park­platz des römi­schen Stadt­vier­tels auf zu einem Spa­zier­gang Rich­tung Amphi­thea­ter, das mit dem Hei­den­tor einen noch gut sicht­ba­ren Teil der ehe­ma­li­gen Stadt bil­det — wenn auch in Form von Rui­nen. Die Fra­ge, ob das Hei­den­tor, das heu­ti­ge Wahr­zei­chen von Car­nun­tum, ein Sie­ges­denk­mal, Stadt­tor oder ein Tri­umph­bo­gen war, bleibt uns jedoch, wie auch den Archäo­lo­gen, letzt­lich unbe­ant­wor­tet. So lässt und ließ sich über die Funk­ti­on des Hei­den­tors nur spekulieren.

Abge­se­hen von neu­en Ein­drü­cken und Wis­sen wird den Ober­stu­fen­schü­le­rIn­nen die­ser Aus­flug sicher­lich noch lan­ge als gemein­sa­mes Erleb­nis in Erin­ne­rung blei­ben. Exkur­sio­nen sind ein wesent­li­cher Bestand­teil eines zeit­ge­mä­ßen Unter­richts. Oder wie es die Orga­ni­sa­to­rin, Pro­fes­so­rin Mag. Ger­tru­de Schwai­ger-Kas­ber­ger, for­mu­lier­te: „Wie die Römer wirk­lich leb­ten, lässt sich wohl am bes­ten in situ erah­nen, abseits von Schu­le, Gram­ma­tik und Vokabeln.“

Foto: BRG/BORG Schloss Traunsee