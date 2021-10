Nachfolgeberatung für Unternehmen: WKO bietet zwei Expertensprechtage

Mit Profitipps zur reibungslosen Betriebsübergabe

Gleich zwei Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen mit Exper­ten­tipps bie­tet die Wirt­schafts­kam­mer Vöck­la­bruck für Über­ge­ber und Über­neh­mer von Unter­neh­men an.

Vie­le Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer ste­hen der­zeit vor der Fra­ge, an wen sie ihren erfolg­rei­chen Betrieb über­ge­ben kön­nen. „Eine Betriebs­nach­fol­ge muss pro­fes­sio­nell abge­wi­ckelt wer­den — sys­te­ma­tisch und mit Exper­ten­be­glei­tung. Wir wol­len unse­re Mit­glie­der dabei mit Fach­wis­sen und Coa­ching unter­stüt­zen und sie auf Ihrem Weg bera­ten und beglei­ten“, sagt WKO-Bezirks­ob­mann Ste­phan Preishuber.

In zwei Spe­zi­al­vor­trä­gen in der WKO Vöck­la­bruck erhal­ten Über­ge­ber und Über­neh­mer im Novem­ber genau die­se wert­vol­len Infos von Pro­fis. Denn jede gelun­ge­ne Unter­neh­mens­über­ga­be ist so wich­tig wie eine erfolg­rei­che Grün­dung und trägt dazu bei, den Wirt­schafts­stand­ort abzu­si­chern und bie­tet auch für die Über­neh­mer eini­ge Vor­tei­le gegen­über einer Neu­grün­dung: bestehen­der Kun­den­stock, erfah­re­ne Mit­ar­bei­ter, vor­han­de­ne Betriebs­mit­tel und ein bewähr­tes Geschäftsmodell.

Am Diens­tag, 2. Novem­ber 2021, geht es ab 15 Uhr spe­zi­ell um die Nach­fol­ge im Fami­li­en­be­trieb und die Unter­neh­mens­wei­ter­füh­rung durch Kin­der und Ver­wand­te. Am Mitt­woch, 17. Novem­ber 2021, wer­den ab 15 Uhr alle Fra­gen rund um die rich­ti­ge Bewer­tung des Unter­neh­mens und die Erstel­lung eines Nach­fol­ge­kon­zep­tes unter pro­fes­sio­nel­ler Anlei­tung beant­wor­tet. Die Teil­nah­me ist kos­ten­los. Anmel­dung per E‑Mail an veranstaltung@wkooe.at oder tele­fo­nisch in der WKO Vöck­la­bruck unter 05–90909-5850.