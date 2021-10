Oö. Jugend- & Schüler-Badminton-Mannschafts-Landesmeister 2021 kommen aus Ohlsdorf

Jugend-Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten in Traun am 26. September

Sou­ve­rä­ner 5:0 Final­sieg gegen den Askö Traun, zu dem Jonas Win­dau­er im Her­ren­ein­zel mit einem kla­ren Sieg über den Trau­ner Favo­ri­ten den Grund­stein leg­te. Die Rei­se geht damit wei­ter zu den Österr. Jugend­meis­ter­schaf­ten Ende Novem­ber in Klagenfurt.

Schü­ler-Mann­schafts­meis­ter­schaf­ten in Vöck­la­bruck am 3. Oktober

Im Wett­spiel acht Teams aus OÖ.: – Und die Sie­ger­trup­pe kommt auch hier aus Ohls­dorf! Die Mann­schaft rund um die drei Nach­wuchs­ka­der­spie­ler Han­na Gil­les­ber­ger, Alex­an­der Puschl, Mat­thi­as Topf, die mit Cle­mens Durch­schlag und Mar­le­ne Buch­in­ger ver­stärkt wur­de, domi­nier­te alle Spie­le ein­drucks­voll. Auch bei den Schü­lern wur­den im Fina­le die Alters­kol­le­gen aus Traun über­ra­schend klar mit 5:0 besiegt.