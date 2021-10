Rams erreichen Playoffs

Die ASKÖ Hau­er Gmun­den Rams schla­gen die Carin­thi­an Eagles mit 0:20 und zie­hen in die Play­offs ein. Das Halb­fi­na­le fin­det in Schwa­dorf bei Wien statt, es wird einen Fan­bus geben. Vor dem Halb­fi­na­le am Wochen­en­de des 23.10.2021 wird noch ein Ein­stei­ger­trai­ning veranstaltet.

Nach der knap­pen Heim­nie­der­la­ge am 3. Okto­ber, war das Spiel am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, dass ent­schei­den­de um den Ein­zug in die Play­offs. Mit Star­ker Leis­tung stand es schon 0:20 zum Beginn der zwei­ten Halb­zeit. Gute Offen­si­ve sowie Defen­si­ve Leis­tung konn­te abge­ru­fen wer­den. In der zwei­ten Spiel­hälf­te wur­de das Ergeb­nis gehal­ten und eini­ge Neu­lin­ge beka­men ihre ers­te Spielzeit.

Das Halb­fi­na­le wird gegen die Car­nun­tum Legio­na­ries, Ers­ter der Divi­si­on A, am Wochen­en­de des 23.10.2021 in Schwa­dorf bei Wien statt­fin­den. Für das Spiel wird es einen Fan­bus geben, um den Fans eine unbe­schwer­te Anrei­se zu gewähr­leis­ten. Mehr Infos zum Fan­bus fin­det man unter www.rams.at/fanbus. Über die­se Web­page erfolgt auch die Anmeldung.

Vor dem Halb­fi­na­le orga­ni­sie­ren die Rams noch ein Ein­stei­ger­trai­ning. Bei die­sem Trai­ning kann man Ame­ri­can Foot­ball sowie die Spie­ler und Coa­ches der Rams ken­nen­ler­nen. Es soll wird auch ein guter Ein­stieg sein, um in der Sea­son 2022 ein Teil des Teams zu sein. Das Try­out fin­det am Frei­tag den 15.10.2021 um 19 Uhr am Flie­ger­schul­platz statt. Die Teil­nah­me ist ab 16 Jah­ren mög­lich und um Anmel­dung an office@rams.at wird gebeten.

Foto: RAMS