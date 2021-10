Tödlicher Absturz am Traunstein

Eine Berg­stei­ge­rin ist am Mon­tag am Traun­stein in den Tod gestürzt. Die Frau stürz­te knapp hun­dert Meter ab. Für die 49-Jäh­ri­ge kam jede Hil­fe zu spät.

Die Lin­ze­rin brach am 18. Okto­ber 2021 gegen 9 Uhr mit einem 61-jäh­ri­gen Mann aus dem Bezirk Perg zu einer Berg­tour auf den Traun­stein auf. Für den Auf­stieg wähl­ten die bei­den einen nicht mar­kier­ten Steig an der Süd­sei­te des Berges.

80 bis 100 Meter abgestürzt

Gegen 12:50 Uhr stürz­te die Frau auf etwa 1.200 Metern See­hö­he rund 80 bis 100 Meter über stei­les, fel­si­ges Gelän­de ab. Ihr Beglei­ter setz­te sofort die Ret­tungs­ket­te in Gang. Der wenig spä­ter ein­ge­trof­fe­ne Not­arzt der Hub­schrau­ber­be­sat­zung Mar­tin 3 konn­te jedoch nur mehr den Tod der Frau fest­stel­len, berich­tet die Poli­zei Montagabend.