Unfall auf Bahnübergang in Ebensee am Traunsee fordert zweites Todesopfer

Nach­dem ein 88-Jäh­ri­ger bei einem Unfall mit einem Zug auf einem Bahn­über­gang in Eben­see am Traun­see ver­stor­ben ist, erlag nun auch die Frau des Unfall­len­kers im Kli­ni­kum ihren Verletzungen.

“Die 86-jäh­ri­ge Gat­tin des Fahr­zeug­len­kers ist 27. Okto­ber 2021 im Kli­ni­kum Wels ver­stor­ben”, berich­tet die Poli­zei am Mon­tag ergänzend.

Der fol­gen­schwe­re Unfall ereig­ne­te sich am Diens­tag­nach­mittg auf einem Bahn­über­gang im Gemein­de­ge­biet von Eben­see am Traun­see. Der 88-jäh­ri­ge Auto­len­ker erlag noch am Unfall­ort sei­nen Ver­let­zun­gen” berich­tet die Polizei.

Fotos: laumat.at