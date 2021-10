Update zu Notarzteinsatz nach Fahrradsturz: Radfahrer erlag seinen schweren Verletzungen

Wie berich­tet, fuhr ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag gegen 22:25 Uhr mit sei­nem Fahr­rad auf der Kir­chen­stra­ße durch das Orts­ge­biet Att­nang Puch­heim in Rich­tung Pfarr­kir­che. In einer Links­kur­ve kam der Rad­fah­rer zu Sturz. Ges­tern Abend gegen 21:20 Uhr ver­starb der Ver­un­glück­te an sei­nen schwe­ren Verletzungen.

Ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 28. Okto­ber 2021 gegen 22:25 Uhr mit sei­nem Fahr­rad auf der Kir­chen­stra­ße durch das Orts­ge­biet Att­nang Puch­heim in Rich­tung Pfarr­kir­che. In einer Links­kur­ve kam er aus unbe­kann­ter Ursa­che ohne Fremd­ein­wir­kung zu Sturz und zog sich dabei Kopf­ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des zu. Nach not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung wur­de er in das Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck eingeliefert.

Rad­fah­rer erlag sei­nen schwe­ren Verletzungen

Am gest­ri­gen Abend erlag der 21-Jäh­ri­ge gegen 21:20 Uhr, im Salz­kam­mer­gut-Kli­ni­kum Vöck­la­bruck, sei­nen schwe­ren Verletztungen.