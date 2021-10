Verkehrszählung startet

In Sachen Ver­kehrs­kon­zept macht die Stadt­ge­mein­de Vöck­la­bruck jetzt Nägel mit Köp­fen: Am Frei­tag, 8. Okto­ber, star­ten die Ver­kehrs­zäh­lun­gen, die dem künf­ti­gen Ver­kehrs­kon­zept zugrun­de lie­gen wer­den. Von die­sem Frei­tag an wer­den für eine Woche Sei­ten­ra­dar­ge­rä­te montiert.

Am Vor­abend des Diens­tag, 12. Okto­ber, bzw. Don­ners­tag, 14. Okto­ber, wer­den dann Kame­ras mon­tiert, die eben­falls der Ver­kehrs­zäh­lung die­nen und auch gekenn­zeich­net sind.

Von der Ver­kehrs­zäh­lung betrof­fen sind vor allem die Dür­nau­er Stra­ße und das Stadtzentrum.

Foto: pri­vat