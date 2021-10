Wiener Weltmusiktrio “Cobario” im ALFA

KONZERT MIT COBARIO „weit weg“



Mitt­woch, 24. Novem­ber 2021, 20:00 Uhr, Kul­tur­zen­trum ALFA Laakirchen-Steyrermühl

Mit „weit weg“ prä­sen­tiert das char­man­te Wie­ner Welt­mu­sik­trio Coba­rio das sechs­te Stu­dio­al­bum. Und eigent­lich sagt der Titel schon alles. Die meis­te Zeit des Jah­res rei­sen die drei Aben­teu­rer mit zwei Gitar­ren und einer Vio­li­ne um die Welt. Frü­her als Stra­ßen­mu­si­ker, seit 2016 hoch­of­fi­zi­ell im Auf­trag des öster­rei­chi­schen Außen­mi­nis­te­ri­ums für welt­mu­si­ka­li­sche Ver­stän­di­gung. Die Lei­den­schaft für die Frem­de steckt tief in ihnen und so tra­gen sie ihre Musi­ka­li­tät, ihr vir­tuo­ses Spiel und den Wie­ner Charme in die wei­te Welt und haben gleich­zei­tig Musik und Kul­tur aus bis­her 29 Län­dern auf­ge­so­gen. Ihre Inspi­ra­tio­nen las­sen sie in immer neue Songs flie­ßen. Und zu jedem Lied kön­nen sie auf der Büh­ne eine span­nen­de Geschich­te erzählen.

Kar­ten­prei­se: Kat. A VVK € 24,00 Kat. B VVK € 22,00 Kat. C VVK € 20,00

Kar­ten erhal­ten Sie in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, 07613/8644–311 oder über www.oeticket.com. Nähe­re Infos unter www.laakirchen.at