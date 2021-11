Neues aus der Natur — Biber am Taferlklaussee

Spu­ren an Bäu­men am Taferl­klaus­see, Neukirchen/Altmünster, im Land­schafts­park Höllengebirge/Hongar zei­gen, dass sich hier Biber sehr wohl und hei­misch fühlen.

Wenn man im Gebiet rund um den Taferl­klaus­see spa­zie­ren geht, sind die Spu­ren der Biber nicht zu über­se­hen. Das Wild­tier, das etwa 17 Jah­re alt wer­den kann, nagt die Bäu­me an, bzw. fällt die­se, um sei­nen Bau zu errichten.

Der Biber wird bis zu 100 cm groß, einen schup­pi­gen brei­ten Schwanz bis 30 cm. Auf­grund der Popu­la­ti­on, 1–5 Jun­ge pro Jahr, ist er in Öster­reich nicht als gefähr­det ein­ge­stuft. Lt. Uni­ver­si­tät für Boden­kul­tur schätzt (Stand 2019) man in Öster­reich etwa 8700 Tie­re und ca. 800 davon in Ober­ös­ter­reich. Durch sein Kör­per­ge­wicht bis zu 30 kg, zählt der braun­fel­li­ge Gesel­le, zu den größ­ten Nage­tie­ren Europas.

Die Tie­re ste­hen unter Schutz und dür­fen nicht gejagt wer­den! Daher bit­te auch die Hun­de in der frei­en Natur an die Lei­ne neh­men, aber das weiß jeder Hun­de­be­sit­zer selbst­ver­ständ­lich. Lei­der sind die sehr scheu­en Tie­re nicht zuse­hen, bzw. vor die Lin­se zu bekommen.