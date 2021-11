ÖAMTC Gmunden: 35 Jahre Pannenhilfe in der Nacht

Damals als Mei­len­stein gefei­ert, heu­te selbst­ver­ständ­lich und nicht mehr weg­zu­den­ken — seit Novem­ber 1986 rücken die ÖAMTC-Pan­nen­hel­fer auch in den Nacht­stun­den aus.

„Der ÖAMTC küm­mert sich jetzt sowohl am Tag als auch bei Nacht nicht nur um den Wagen, son­dern auch um Insas­sen und Gepäck. Der Mensch steht damit in ver­stärk­tem Maß im Mit­tel­punkt der Club­be­mü­hun­gen“ – teil­te der ÖAMTC Ober­ös­ter­reich in einer Aus­sendung im Novem­ber 1986 mit. „Damals Mei­len­stein, heu­te selbst­ver­ständ­lich, aber nach wie vor sind Pan­nen­hil­fen in der Nacht beson­ders“, erklärt Karl Kron­ber­ger vom Stütz­punkt Gmun­den. Seit 27 Jah­ren ist er im Pan­nen­dienst unter­wegs: „Kommt das Fahr­zeug wäh­rend der Fahrt im Dun­keln zum Ste­hen, ist die Situa­ti­on für die Mit­glie­der natür­lich sehr unan­ge­nehm. Auch für uns als Pan­nen­hel­fer sind sol­che Ein­sät­ze oft­mals kniff­lig. Die Anzahl der Pan­nen in der Nacht ist zwar deut­lich gerin­ger als am Tag, aber wir benö­ti­gen im Durch­schnitt etwas län­ger: zum einen müs­sen wir den Feh­ler nur mit Taschen­lam­pe und Schein­wer­fer fin­den zum ande­ren bekommt man kei­ne Ersatz­tei­le, da Geschäf­te und Werk­stät­ten geschlos­sen haben. Somit ver­su­chen wir alles, damit das Mit­glied sei­nen Weg fort­set­zen kann“, erklärt Kronberger.

Bei neu­en Fahr­zeu­gen hel­fen kein Draht und auch kei­ne Strumpfhose

Jedes Jahr rücken er und sei­ne Kol­le­gen vom ÖAMTC Gmun­den zu ca. 6.800 Pan­nen­hil­fen aus – etwa 10% davon waren in der Nacht. Für die meis­ten Ein­sät­ze sind nach wie vor schwa­che, lee­re oder defek­te Bat­te­rien ver­ant­wort­lich, die das Fahr­zeug nicht mehr star­ten lie­ßen. Unge­fähr 25 Pro­zent der Pan­nen ereig­ne­ten sich auf­grund von Motor­pro­ble­men und bei den rest­li­chen Ein­sät­zen han­del­te es sich um Pro­ble­me mit der Elek­trik bzw. Elek­tro­nik, dem Star­ter oder Licht­ma­schi­ne sowie Pro­ble­me mit Fahr­werk oder Rei­fen. „Ganz frü­her lie­ßen sich die meis­ten Pan­nen mit etwas Draht, zwei Gabel­schlüs­sel, einem Schrau­ben­zie­her, einer Draht­bürs­te und einer Strumpf­ho­se behe­ben. Damit kom­men wir heu­te in den meis­ten Fäl­len nicht mehr weit, denn heut­zu­ta­ge ist viel Elek­tro­nik ver­baut, aber glück­li­cher­wei­se ste­hen uns moderns­te Dia­gno­se­ge­rä­te, Werk­zeu­ge und eine eige­ne Feh­ler-Daten­bank zur Ver­fü­gung. Trotz­dem kann es etwas Zeit in Anspruch neh­men, bis wir die tat­säch­li­che Ursa­che des Pro­blems gefun­den haben – vor allem eben in der Nacht“, so Kronberger.