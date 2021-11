Sportunion Ohlsdorf holte zwei internationale Titel beim Adria Cup Badminton in Kroatien

Beim inter­na­tio­na­len Bad­min­ton-Tur­nier in Opa­ti­ja (Kroa­ti­en) vom 29.10.–31.10., dem Adria Youth Cup bzw. beim Adria BEC U17, konn­te die Sport­uni­on Ohls­dorf gleich 2 inter­na­tio­na­le Titel einfahren.

Sarah Dlapka gewann mit ihrer Vor­arl­ber­ger Part­ne­rin das Damen­dop­pel im U17-Bewerb ohne Satz­ver­lust und rück­te damit unter die Top 50 in der euro­päi­schen U17-Rang­lis­te vor.

Im Mixed schei­ter­te sie mit ihrem Wie­ner Part­ner im Ach­tel­fi­na­le ganz knapp in 3 Sät­zen an den spä­te­ren Fina­lis­ten aus Belgien.

Und auch die nächs­te Nach­wuchs­hof­fung der Sport­uni­on Ohls­dorf hat bereits zugeschlagen

Alex­an­der Puschl gewann mit sei­nem Kärnt­ner Part­ner das Her­ren­dop­pel im U13-Bewerb eben­falls ohne Satzverlust.Außerdem spiel­te er im Her­ren­ein­zel ein groß­ar­ti­ges Tur­nier und erkämpf­te sich mit dem 3ten Platz die Bron­ze­me­dail­le, wobei er im Halb­fi­na­le ganz knapp den Ein­zug ins Fina­le verpasste.

Da wächst das nächs­te Top­ta­lent im hei­mi­schen Bad­min­ton her­an, das trotz der dris­ten Hal­len­si­ta­tu­ti­on in Ohls­dorf den inter­na­tio­na­len Ver­gleich stand­hal­ten kann.

Nicht aus­zu­den­ken, was mit einer bad­min­ton­taug­li­chen Hal­le in Ohls­dorf mög­lich wäre!

Auch die ande­ren Teil­neh­mer der Sport­uni­on Ohls­dorf Han­na Gil­les­ber­ger (U17), Lorenz Win­dau­er (U17) und Mat­thi­as Topf (U13) spiel­ten ein soli­des Tur­nier und konn­ten in der einen oder ande­ren Par­tie zei­gen, dass auch in ihnen eini­ges an (inter­na­tio­na­len) Poten­zi­al schlummert.