SV DAXNER Immobilien Ebensee 1922 – SV Scharnstein 3:0 (2:0)

Wich­ti­ger Befrei­ungs­schlag für den SV Eben­see. Nach zuletzt zwei Nie­der­la­gen in Fol­ge gelang den Gast­ge­bern aus Eben­see end­lich wie­der ein Sieg.

Die Eben­seer erwisch­ten einen per­fek­ten Start. Nach nicht ein­mal fünf Minu­ten brach­te Shkel­qim Shaba­naj die Heim­mann­schaft in Füh­rung. Der Scharn­stei­ner Tor­hü­ter Lach­mair konn­te einen Schuss von Lukas Schnei­der nicht fest­hal­ten und Shaba­naj stand gold­rich­tig und muss­te den Ball nur mehr ins lee­re Tor ein­schie­ben. In der zehn­ten Spiel­mi­nu­te kam Scharn­stein das ers­te Mal gefähr­lich vor das Eben­seer Tor.

Nach einem star­ken Pass von Cle­mens Ram­seb­ner kam Fabi­an Drack zum Schuss, doch die­ser war zu unge­nau gezielt und somit kein Pro­blem für Tor­hü­ter Lukas Kerschbaum. Die Par­tie beru­hig­te sich danach etwas, doch für die Eben­seer folg­te in der 30. Minu­te eine bit­te­re Nach­richt. Tor­wart Lukas Kerschbaum konn­te auf­grund einer Ver­let­zung nicht mehr wei­ter­ma­chen. Für ihn kam Juli­an Prom­ber­ger zum ers­ten Ein­satz der Sai­son in der Kampf­mann­schaft. Und Prom­ber­ger nutz­te sei­ne Chan­ce sich zu präsentieren.

Nur fünf Minu­ten nach sei­ner Ein­wechs­lung zeig­te er eine star­ke Para­de nach einem schö­nen Weit­schuss von David Gaul. Doch auch Eben­see kam in der 37. Minu­te zu einer gro­ßen Chan­ce. Der Abschluss konn­te jedoch knapp vor dem Tor noch abge­blockt wer­den. In der 45. Minu­te konn­te Eben­see dann doch noch das 2:0 erzie­len. Nach einem lan­gen Ball der Eben­seer Hin­ter­mann­schaft faus­te­te der Tor­hü­ter den Ball direkt zu Mar­kus Holz­in­ger. Die­ser über­lupf­te den weit her­aus­ge­eil­ten Tor­mann und erhöh­te damit kurz vor der Halb­zeit­pau­se die Füh­rung für Eben­see. Damit gin­gen die Gast­ge­ber mit einem kom­for­ta­blen Vor­sprung in die Kabinen.

Und der SV Eben­see star­te­te auch bes­ser in die zwei­te Hälf­te. Zwei Minu­ten nach Wie­der­an­pfiff wur­de Lach­mair im Tor mit einem Schuss in die kur­ze Ecke geprüft, die­ser konn­te den Ball jedoch noch mit dem Fuß abweh­ren. Eben­see blieb am Drü­cker, doch aus einem gefähr­li­chen Eck­ball konn­ten sie kein Kapi­tal raus­schla­gen. In der 71. Spiel­mi­nu­te konn­ten die Gast­ge­ber das ver­dien­te 3:0 erzielen.

Nach einen wei­tern lan­gen Ball in den Scharn­stei­ner 16 – Meter – Raum von Flo­ri­an Prom­ber­ger konn­te die Ver­tei­di­gung der Gäs­te den Ball nicht klä­ren. Rudolf Dax­ner konn­te so an den Ball kom­men und ver­senk­te den Ball im Tor. Der SV Scharn­stein kam noch zu zwei, drei wei­te­ren Chan­cen doch Tor­mann Juli­an Prom­ber­ger war glän­zend auf­ge­legt und ver­hin­der­te einen mög­li­chen Gegentreffer.

Mit die­sem Sieg ver­hin­der­te Eben­see den Anschluss an die vor­de­ren Plät­ze zu ver­lie­ren und liegt nun auf Platz 5 in der Tabel­le. Scharn­stein ran­giert einen Platz vor den Eben­seern. Das nächs­te Spiel fin­det am Sams­tag, 6.11., in der Gosau statt.

Das Vor­spiel der Reser­ve­mann­schaf­ten ende­te 1:1.

Bericht: SV Eben­see / Foto: Hörmandinger